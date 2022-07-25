油肚男跳繩3個月變天菜！影片紀錄「大叔變韓星」　對比曝光網驚呆

▲男子原先92.5公斤。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

減肥真的可以改變許多事情！河北一名中年男子原先將近100公斤，就醫健檢時發現，除了三高以外，還有椎間盤突出的毛病，尿酸也變高，被醫師告誡「要減肥」。沒想到經過3個月，男子減肥成功，一共瘦了約27公斤，整個人的氣質也變得年輕了起來，讓網友們看傻眼。

根據《星視頻》報導，男子分享自己以前的照片，當時體重約92.5公斤，到海邊遊玩時自帶游泳圈，整天除了吃喝以外，就是躺在沙發、床上滑手機。

後來跑去健康檢查，男子除了被診斷出椎間盤突出，還有高血糖、高血壓及高血脂，尿酸也偏高，醫師也不斷強調「要減肥」，於是他下定決心開始跳繩，並每天拍影片紀錄。

▼男子被醫師要求減肥，於是開始每天跳繩，並拍下影片紀錄。（圖／翻攝微博）



男子起初跳繩時，繩子不斷卡到腳，讓他氣得想把繩子丟掉，但因為選擇減肥這條路，仍舊咬牙堅持下來、每天跳滿5,000下，直到第三十天，男子已經瘦了7公斤，也愛上了流汗的感覺。

努力堅持了3個多月，男子每天跳5,000下跳繩，體重從原先的92.5公斤下降至65公斤，瘦了大約27公斤，不但人看起來變年輕，就連氣質也變得不同。

▼男子瘦下來以後氣質變得完全不同。（圖／翻攝微博）



網友們看完男子勵志的減肥過程，在底下留言稱讚，「挺省錢啊，跳個繩就能瘦」、「瘦下來氣質完全不同了」、「這不是小熊嗎～最開始跳繩的時候就關注的他」、「有種韓星的感覺，是我的錯覺嗎」、「希望所有男性都能有這樣的自我管理能力」、「看到大叔的變化，你是不是也心動了？那就別玩手機了！快去鍛鍊身體吧！」

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