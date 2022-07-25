鄰居送禮物上門「笑容逐漸僵硬」　人妻往下一看尷尬了

▲原PO應門的時候忘記穿內衣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少女生覺得穿內衣不舒服，在家裡時就會解放一下，沒想到卻出糗了！一名女網友表示，最近鄰居來分送口罩，不過2人聊著聊著，對方臉上的笑容卻變得有些僵硬，她回到家才驚覺，自己沒有穿內衣就去應門了，頓時尷尬不已。PO文曝光後掀起熱議，許多人笑說「排隊送口罩+1」。

原PO在臉書「爆怨2公社」發文表示，鄰居23日拿了漸層口罩來分送，她當下開心地去應門，拿到口罩後也頻頻道謝，對方則客氣回應「不會啦，我老婆買了很多」，但下秒笑容卻逐漸僵硬，急忙告辭離開。她一開始還沒發現異狀，直到關門後才發現「我忘記自己沒穿內衣」，當場崩潰的直說「這下芭比Q了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人看到文章後笑說，「我也買很多口罩，也很樂意幫妳送到妳家」、「會不會他回去又整箱搬過來」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人，我都這樣跟自己說」、「沒穿內衣還好吧，沒穿上衣才出大事」、「男鄰居們都在門口排隊，手上拿著各式各樣的東西要敦親睦鄰了」、「那位鄰居先生應該會每天都來送東西給妳」、「等一下他一片一片拿過來」。

也有其他女網友分享自己的尷尬經驗，表示當年大學買早餐的時候，發現男店員一直盯著她看，一開始還搞不清楚原因，後來才發現忘記穿內衣了，當場崩潰不已。