限時4天！7-11冰燕麥拿鐵「第2杯10元」爽喝　星巴克連玩18天買1送1

▲7-11大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

你今天喝咖啡了嗎？7-11限時推出超人氣「冰燕麥拿鐵」優惠，即日起限時4天「爽喝第2杯10元」，買2杯換算下來每杯只要43元，直接替荷包大省一波，而星巴克也祭出數位活動，現在活動時間還剩下18天，只要滑手機1分鐘就有機會免費喝中杯飲料或享全品項買1送1等優惠。

7-11門市推出「CITY CAFE冰燕麥拿鐵 好友愛分享」限時優惠，即日起至7/24止，原價75元的大杯冰燕麥拿鐵，現在「第2杯10元」（不提供線上寄杯服務），換算下來買2杯只要花85元，平均每杯只要43元，超級划算。

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愛喝燕麥奶的你也一定要試試「CITY TEA現萃茶冰燕麥奶茶」，以OATLY燕麥奶配上現萃茶的英式紅茶，能夠一次喝到穀物香和淡淡花果茶香。

星巴克也開始強打旗下冰飲，以新品「星沁爽」為主題，讓消費者涼涼玩賺爽爽，即日起至8／7期間，只要登入活動網頁，完成數位活動挑戰，全程不到1分鐘就能獲得優惠券，本次最大獎可直接免消費兌換中杯飲料，其他包括全品項買1送1、第2杯半價等通通都有。

▲現在玩星巴克數位活動就有機會得到買1送1券或免費喝中杯飲料。（圖／翻攝星巴克官網）

優惠券自即日起開始接受兌換，使用期限為獲券日+2天，消費者可於每天上午11點至晚上8點的時段使用，提醒民眾，車道服務與部分門市不提供此券的兌換優惠，包括一些景點、機場、高鐵站與特定門市都無法使用，建議點餐前可先詢問。