陳時中今祭台北隊長召集令　吹響「陸戰」號角啟動26場見面會

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來金句連發，展現其「空戰」戰力，而競選團隊也著手準備強化「陸戰」，啟動26名議員參選人的見面會。競選總幹事、立委吳思瑤25日上午舉行「台北隊長召集令」記者會，正式宣告「阿中與你見面會」起跑。

根據競選團隊的規劃，陳時中將自本月25日至8月7日連續參加26場議員參選人見面會，每天安排1至3場，每場時間約1小時，首場將率先從第6選區（大安、文山區）起跑。

競選總幹事吳思瑤、競總發言人莊瑞雄、林楚茵等人，25日上午更將在民進黨中央黨部召開「台北隊長召集令」暨「阿中與你相見歡」活動起跑記者會，要為陳時中啟動「陸戰」吹響號角。

此外，在8月7日見面會完成之後，競選團隊也正在安排陳時中舉辦30場以上的社會力後援會。據悉，陳時中的競選團隊不會讓陳時中單純仰賴「空戰」，而是要結合陸戰、組織戰，採陸、空軍聯合作戰模式。

吳思瑤表示，競選團隊日後將公布台北市12行政區後援會總會長名單，相較過去多是找立委、在地資深議員擔任該職務，今年將不找傳統的「政治人物」，而是推出擁有國策顧問高度的社會力代表人物，展現民進黨基層的力量，「陸戰、空戰都認真做，組織也要先扎根。」

吳思瑤說，基層已經期待很久了，現在要讓基層振奮的情緒和熱情有出口，「陳時中看得到、摸得到，基層的熱情丟出去，被阿中接住了，進而讓台北隊的隊員凝聚在一起。」