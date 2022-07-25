LINE好友人數有限制！加不了好友原因曝　官方教3招排除困難

▲LINE突然不能加好友原來是好友人數已達上限。（示意圖／ETtoday資料照）



記者吳珍儀／綜合報導

大家有LINE突然不能加好友卻找不出原因的經驗嗎？LINE在官方部落格指出，出現這個問題並非LINE突然故障，而是用戶帳號的「加入好友」及「被加入好友」達到人數上限，因此被限制再加入好友。

LINE指出，其實每個用戶帳號有限制加入好友的人數上限為5000人，當用戶加好友顯示「無法加入其他人為LINE好友」、或是「對方告知無法新增您為他的LINE好友」時，可能是LINE帳號的「加入好友」及「被加入好友」已達人數上限。

LINE提出4點來排除無法加入好友的問題。

一、至「好友」名單刪除久未聯繫或是沒有印象的好友

．點選「LINE主頁」＞「好友名單」＞「顯示全部」＞「長按好友名稱」，在跳出視窗點選「刪除」

二、至隱藏名單／封鎖名單中手動刪除名單上的好友，以釋出名額

由於「加入好友」的人數包含「好友名單＋隱藏名單＋封鎖名單」，因此也可以選擇刪除隱藏名單或封鎖名單的好友。

．點選LINE主頁的「設定」＞「好友」＞「隱藏名單／封鎖名單」＞「刪除」

三、為了避免被亂加好友占用名額，用戶可至LINE設定中關閉「允許利用ID加入好友」、「允許被加入好友」，管理他人加您為好友。