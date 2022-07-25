驚見「2皮夾」被丟ATM上　網認證有錢人都用它：可能剛存20萬

記者黃翊婷／綜合報導

「誰的皮夾沒有拿？」一名網友日前在臉書PO出一張ATM的照片，半開玩笑表示有人把「皮夾」忘在機台上方，實際上則是2條橡皮筋。不少懂哏的網友馬上反應過來並跟著調侃，「用這種皮夾的人，都是口袋一大包」、「很多好野（有錢）的阿伯們，都是直接用橡皮筋捆鈔票」、「笑死，可能剛存20萬」。

▲原PO說的皮夾其實是2條橡皮筋。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，只見一台ATM的上方放著2條紅色橡皮筋，讓他忍不住開玩笑表示，「誰的皮夾沒有拿？」

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文章公開之後，不少網友也跟著留言調侃，「用這種皮夾的人，都是口袋一大包」、「抱歉，我存錢把皮夾直接丟了」、「共享皮夾的概念」、「很多好野的阿伯們，都是直接用橡皮筋捆鈔票」、「我都用迴紋針」、「還2條耶，炫富」、「我之前的老闆也是用這種皮夾，但是黃色的，比較好看一點」、「笑死，可能剛存20萬」。

不過，也有少數網友表示不懂原PO想表達的意思，「抱歉，皮夾在哪」、「我居然看不懂」。很快就有熱心網友解釋，這其實是一個深度哏，有些身上需要帶大量現金的人，會用橡皮筋把鈔票綁在一起，以免散開；還有一名曾在加油站工作的網友透露，很多有錢人的皮夾不是橡皮筋就是透明夾鏈袋，「口袋拿出來都是2、3萬元，相當於我們1個月的薪水，嗯，貧富差距還是很大」。