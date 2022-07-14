十字路口驚見「半橢圓槽化線」　內行人揭功能：防三寶切西瓜

▲原PO稱「半橢圓槽化線」圍了個寂寞。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

為了防止違規以保障駕駛人和行人安全，馬路上都會設置交通號誌、槽化線等。一名網友就分享了十字路口上圍的「半橢圓槽化線」，認為其圍了個寂寞，引熱心網友解答真相。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出大十字路口上出現的「路障」，只見在空曠的馬路中有14根黃色反光立柱放於斑馬線旁，並排出一個半橢圓形，半橢圓形裡還畫有槽化線，讓原PO看不懂在斑馬線旁設這個要幹嘛，直呼：圍了個寂寞。

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▲大路口「半橢圓槽化線」實用真相曝。（圖／翻攝自臉書「路上觀察學院」）

貼文引發網友熱烈討論，不少人幽默回應，「我想畫一個圈 把自己關在裡面」、「不，這是台灣GTP」、「那是結界」、「買個躺椅就可以在路上做日光浴了」、「把違規的放進去」、「多了幾根不知要幹嘛只好⋯」、「那裡一定有任務可以接」、「那個是要讓飛碟降落的啦」、「國中女生小圈圈活動範圍」、「那是結界七月要到惹」、「套圈圈一次多少」、「那是地堡的出入口啦！」。

有內行人熱心幫解惑，「哪有寂寞 就是為了防止迴轉的車子」、「不寂寞，擋車用的」、「行人庇護設施 有做就不錯了，至少不是只有劃線而已...」、「防止切西瓜啊」、「避免轉彎切西瓜」、「那是低配版的行人庇護島，防止駕駛切西瓜左轉撞到行人用的~」、「擋住汽車切西瓜」、「行人闢護島阿 也是勉強接受啦⋯⋯至少強迫汽車到路口中心處左轉」、「這個防止有些三寶切西瓜很有用阿」。