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社會 社會焦點 保障人權

自己人啦！談判恐遭埋伏揪友助拳　豬隊友竟砸爛大哥賓士

記者張君豪／台北報導

25日凌晨4時許台北市萬華區華西街、貴陽街口發生鬥毆砸車事件，警方獲報後出動大批警力到場，經查現場有一部灰色賓士車遭到砸毀，萬華警方將涉嫌動手的8名男子查緝到案，最諷刺的是李姓犯嫌（30歲）等8人當時受委託到到場助拳、要幫助遇到仇家的友人蔡男（20歲），到場卻認錯對象，將蔡男陣營的賓士車砸毀，叫人支援的蔡男也誤認李嫌等人是仇家找上門，「撂人支援反遭小弟砸車」的烏龍場景也讓警方嘆為觀止。

▲蔡男談判恐遭人攻擊，友人擔心其安危烙小弟到場，未料小弟耍烏龍砸到大哥賓士車，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲蔡男談判恐遭人攻擊，友人擔心其安危撂小弟到場，未料耍烏龍砸到自己人賓士車，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲蔡男談判恐遭人攻擊，友人擔心其安危烙小弟到場，未料小弟耍烏龍砸到大哥賓士車，事後遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

據警方調查，原來蔡男當時與他人見面相約談判，但因擔心對方撂人設局，才會事先告知友人，後來友人發現蔡男失聯，並通過手機APP定位確認蔡男位置後，擔心蔡男談判遭伏擊，緊急致電李男率人前往救人。

未料李男率手下共8人開車趕赴萬華區華西街、貴陽街口時，因李男透過友人召集，蔡、李雙方並不認識，李男到場誤認車上兩人是蔡男仇家，立刻持棍棒砸車，打算先擒賊先擒王，先攻擊仇家再設法救人，蔡男也誤認遭談判對方設局立刻棄車逃逸，搞了大烏龍。

警方獲報後展開調查，陸續查緝包含李男等8人到案，雖然蔡男對車損不願提告，警詢後仍依觸犯《刑法》聚眾鬥毆、妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署。

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