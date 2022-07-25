新北市長最新民調　侯友宜支持度57%領先林佳龍21%

記者黃翊婷／綜合報導

新北市長侯友宜日前於臉書上傳照片「改變的勇氣」，被外界解讀為是在宣布競選連任的選舉口號，但侯隨後發文否認；而民進黨新北市長參選人林佳龍近日勤跑基層，希望能獲得更多支持。根據最新民調顯示，在新北市長選戰部分，侯友宜的支持度為57％，大幅領先林佳龍的21％，有63％的民眾看好侯連任，僅10％認為林有翻盤的機會。

▲侯友宜（左）民調支持度領先林佳龍（右）。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

根據《聯合新聞網》公布的新北市長民調，有57％的民眾支持侯友宜、21％支持林佳龍、22％沒有意見或是尚未決定；而各年齡層分布方面，侯特別受到年輕族群及青壯族群青睞，在20歲至59歲的選民眾支持度超過60％，林則相對平均，介於20％至23％之間；政黨傾向方面，綠營支持者中有33％挺侯，僅60％挺林；另外，有63％的選民看好侯連任，有10％的選民認為林有翻盤的機會。

▲林佳龍日前前往參拜林口竹林山觀音寺。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

林佳龍自宣布投入新北市長選戰以來，勤跑各地活動、剖析新北市優點缺，他24日表示，新北市的警民比是六都負擔最重，過去他爭取警政署增訓5000位警察人力，新北市卻以財政能力有限拒接新培訓的警力，「為什麼治安出現問題，就是警察過勞」，未來他會比新北市長侯友宜更關心、維護以及爭取警察的權益。

另外，林佳龍23日曾說，行政院長蘇貞昌會是他競選新北市長時最大的靠山。據了解，蘇貞昌已經安排在今、明2天舉行便當會，聽取自己與37位民進黨新北市議員參選人的意見，鼓勵大家競選連任，蘇也安排與林佳龍私底下到「秘境」走走看看，了解新北市從過去、現在到未來的建設發展。

▲侯友宜在臉書PO出「改變的勇氣」照片 。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

侯友宜方面則還未有「大動作」，他21日於臉書PO出一張寫有「改變的勇氣」標語的照片，引發外界關注。但他隨後又發文解釋，「改變的勇氣」並非競選口號。

至於林佳龍點出的警力問題，侯友宜回應，不一樣的職業類別應該要互相尊敬，努力踏實、做事，新北市的警察真的很辛苦，他近年來不斷增加警力，但新北市幅員遼闊，警察要承擔更多的治安工作責任。

侯友宜強調，新北市治安及警政署各項評比已有大幅進步，去年國家警光獎在交通犯罪偵查及總合類等重要指標都拿到第1名，謝謝警察弟兄團結合作面對險惡治安環境，大家一起拚，守護新北市。