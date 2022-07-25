考慮花月薪25%租屋！他一曝「通勤時間」　全場傻了：是多懶

▲許多上班族都會在通勤和租屋之間陷入兩難。（示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者黃麗頻／綜合報導

究竟住家通勤好，還是在外租屋好呢？許多上班族都會在通勤和租屋之間陷入兩難。一名網友在網路上分享，自己目前住在家裡，平常都要通勤30分鐘才到公司，讓他猶豫要不要在公司附近租房。貼文一出，引發網友戰翻，「才30分鐘而已！」

這位網友在PTT以「通勤30分鐘 V.S. 走路5分鐘+房租25%薪水」為題發文，提及目前住在家裡，平常會花30分鐘到公司上班，這讓他有點猶豫，「要不要在公司附近租房？」這樣一來，走路到公司就只要5分鐘，但是租金大約是月薪的25%。對此，原PO忍不住向其他人求助，「該怎麼選擇比較好？」

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▲網友風向一片倒。（圖／翻攝自PTT）

文章曝光後，網友紛紛一面倒選「通勤」，「30分鐘還好吧」、「30分鐘不算通勤」、「才30分鐘，當然通勤」、「能通勤住家省錢」、「通勤30分鐘算很近了吧」、「才30分鐘，超過一小時再來考慮」、「30分真的很近，不值得拿1/4薪水換」、「通勤30分鐘很短欸」、「才30分鐘，3小時再來討論！」

也有網友分析，大部分人選「通勤」的原因，「租屋還有伙食絕對不只25%」、「租房就等於你人生有25%當房東的奴隸」、「30分鐘根本還好，你還忽略了三餐外食的成本」、「30分鐘，可以省房租三餐水電費」、「租屋還有伙食絕對不只25%」、「生活費加上去就不止25%了！」