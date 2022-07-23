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大伯要投黃珊珊、伯母要投蔣萬安　網曝藍營家人已分裂投票

▲▼陳時中、蔣萬安、黃珊珊。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝）

▲一位網友在PTT政黑板發文認為，藍營家人已經分裂投票。（合成圖／記者李毓康、周宸亘、李毓康攝） 

記者林彥臣／綜合報導

台北市長選舉不但出現「三腳督」局面，甚至還是三方候選人勢均力敵的「正三角」亂局，就有網友在PTT政黑板發文表示，大伯表態要投給黃珊珊、伯母要投給蔣萬安，兩個人已經吵架吵翻，呈現出藍營分裂投票的現象。

原PO發文指出，前幾天拜訪大伯時，順便問了一下市長要投給誰，不問還好，一問差點害大伯跟伯母吵架。

大伯說，蔣萬安看起來根本沒辦法應付民進黨那些王X蛋，他要投黃珊珊！

伯母說，蔣萬安帥，斯文，有氣質，國外回來，蔣家名門之後，蔣萬安有什麼不好？

大伯說，如果是嫁女兒嫁給蔣萬安可以，現在是選市長，民進黨這麼可怕，當然要選一個能戰鬥的，蔣萬安那種老實人根本沒辦法。

原PO當時趁機問一句，覺得柯文哲如何？

▲台北市長柯文哲出席線形公園巡禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO的大伯說，欣賞柯文哲把民進黨當狗罵。（圖／記者林敬旻攝）

大伯說，人家都說柯P亂講話，但是民進黨那些王X蛋，就是要當狗罵才有效！「柯P我欣賞！他這個就叫正氣凜然！他太太也很好！」

大伯還說，「講白一點啊，民進黨這些畜生不這樣罵行嗎？國民黨就是太老實了！」

原PO最後註解，「大伯要投黃珊珊，伯母要投蔣萬安，至少我們家的藍營分裂投票了。」

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