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大陸 大陸焦點 特派現場

裴洛西此刻不宜訪台？　柯玉枝：考量中美利益和期中選情

▲▼美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲美國民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

記者任以芳／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）傳出8月計畫訪台，不只北京不滿，美國總統拜登（Joe Biden）和軍方也認為現在這不是好主意，10天內就要舉行「拜習會」，長遠來看還有拜登期中考（美中期選舉），難得中美「同調」，希望裴洛西取消行程。今（23日）接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問台灣國關學者柯玉枝認為，裴洛西訪台的可能性再觀察，如果取消也是為中美利益和期中選舉利益考量，拜登政府不希望出現任何閃失。

今年美國11月8日也要忙著拚中期選舉（United States Midterm Election），這個被外界視拜登的期中考大日子，不容有任何閃失。同時，下半年北京即將舉行二十大，對習近平來說「維穩至上」。但美國聯邦眾議院議長裴洛西傳出8月訪台消息，不但讓台海再掀波瀾，也讓中美關係更複雜，喬半天的「習拜會」也因為拜登染疫，要以什麼形式安排會晤，增添變數。

對此，政大國際事務學院兼任副教授柯玉枝受訪時分析，由於美國行政和國會是兩個不同系統，裴洛西如果執意訪台，拜登政府是約束不了裴洛西，也沒有所謂黨紀。

她指出，裴洛西如果真的訪台，可能直接衝擊就是美國年底11月的期中選舉，是否有不利影響？這將是裴洛西必須優先考慮評估。因為眾議院要全面改選，不能因為個人表現犧牲國內的選舉。另外，拜登政府當然不希望有任閃失，裴洛西如果取消訪台行程，也只會是考量美國利益和選情。

中華戰略學會研究員張競則認為，裴洛西傳出8月訪台是一個「走調的音符」，也是意外插曲，能否約制「拜習會」成局，又是兩回事。從政治議程來看，一邊是拜登的美國期中大選，一邊是中共二十大，習近平「多一事不如少一事」，行穩致遠，不要另生枝節。因為，習拜通話是否刺激美國選情，是助力或阻力都很難說。

張競說，第二個走掉的音符叫做「拜登染疫」，習近平馬上致電「望你早日康復」。意思是要通話隨時可以，我們現在沒有成局，因為政治交易還沒談攏。他也提醒，「台灣要小心，會不會變成政治交易的籌碼。」

▲台灣重回「中美共管」幾乎不可能。（圖／CFP）

▲台灣重回「中美共管」幾乎不可能。（圖／CFP）

柯玉枝也認為，中美關係已經無法回到過去私下協商時代，大陸學界也普遍認為，中美未來針鋒相對將持續進行，依照國際關係來看，兩個大國之間要追尋的就是「共同利益」，有利益一切好談，才有機會緩解彼此利益矛盾。

至於「台灣問題」是否回到小布希「中美共管」時代？柯玉枝說，中美關係不如以往，尤其對「一中原則」認知也大不相同，雙方都認為是「對方片面改變現狀」。

比如，大陸近年在南海小動作多，共機出動頻繁影響台海和平穩定，不符合美方期待的「一中原則」，對北京來說美國並不屬於亞太地區一份子，多次抨擊長臂管轄權管太多，但說到底美方最終只會考量自身利益。

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