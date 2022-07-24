陸2歲女童肛門長滿菜花　醫上網揭發「如果是性侵要報警！」

▲許超醫生在網路上揭發此事。（圖／翻攝微博許超醫生）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網紅醫師「許超醫生」近日在網路上發文，揭露一起粉絲反映的2歲女童肛門周圍長滿菜花（尖銳濕疣）事件，並擔憂女童可能遭到性侵，提醒粉絲可能需要報警。

許超醫生22日在微博貼出一則對話紀錄，一名粉絲詢問，「我朋友的群裡接診到了一個2歲的小女孩，py（肛門）處長了菜花，想問一下大概率是性傳播嗎？」

許超醫生看了以後驚訝表示，「我的天……怎麼長了這麼多才發現？？？有性傳播的可能……儘快去醫院就診！如果存在性侵的情況，還要報警。」

▼菜花都長在女童肛門周圍。（圖／翻攝微博許超醫生）



該名粉絲還說，女童的家長曾帶女童就醫，但因為沒有太大效果，反而菜花越長越多，所以就不再去治療了，任由菜花持續生長。

貼文很快在網路上瘋傳，許多網友也擔憂女童可能是遭到性侵，在留言及分享中標註了官方單位，要求介入調查。

不過，目前還沒有任何官方部門出來回應此事，而且還傳出相關關鍵字一度被微博封鎖的情況，甚至有人發現許超醫生的帳號消失過一小段時間，質疑是微博官方「摀嘴」，試圖降低事件熱度。

▼粉絲透露，女童家長見治療無效，沒再帶孩子持續就醫。（圖／翻攝微博許超醫生）

