陸「步步驚心」一天兩事故！男昏迷吊空中「安全繩脫落」墜谷慘死

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北地心谷風景區的「步步驚心」遊樂設施23日發生墜谷意外，導致一名10歲男童受傷。但不到24小時之前，天津九山頂風景區的「步步驚心」也發生了意外，一名男遊客在遊玩時因身體不適昏迷，被安全繩吊在半空中，工作人員救援時，繩索突然脫落，導致男子墜谷身亡。

從目擊者拍攝的影片中可以發現，該名男遊客從「步步驚心」遊樂設施摔了出來，被安全繩吊在半空中，且疑似已失去意識。一旁的工作人員見狀上前救援，但在拉人的過程中，繩索竟突然脫落，導致男遊客墜落深谷。

▼男遊客從九山頂景區的「步步驚心」遊樂設施上墜落身亡。（圖／翻攝紅星新聞）



天津市薊州區文化和旅遊局23日證實此事，表示男遊客在遊玩設施的過程中突然身體不適昏迷，救援過程中墜谷，經搶救無效後死亡。

九山頂自然風景區旅遊服務有限公司負責人王先生指出，事故發生後，景區立即關停了涉事項目，將積極與家屬溝通、協調賠償事宜，妥善處理好此事。

另外，根據《紅星新聞》報導，大陸藍天救援隊的專家表示，景區工作人員的救援存在致命錯誤，從影片中可以看出，纏在被困人員身上的繩索並不牢固，在往上提的過程中，繩索鉚點發生位移，最終男子從繩索中脫落，「遇到此類情況，不應急於把被困人員的身體向上拉，而應該先打好繩索的鉚點，固定住受困者的身體，再進行施救。」

▼湖北地心谷景區也發生一起墜谷意外，導致一名10歲男童受傷。

