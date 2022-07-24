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中壢驚見「大黑豬逛街」　警民合力趕豬入籠忙翻天

▲1頭體形碩大黑豬在逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（圖／中壢警分局提供）

▲1頭體形碩的大黑豬逍遙逛馬路，讓據報趕來的女警有些手足無措。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

1頭重逾200台斤的黑豬傍晚在桃園市中壢區馬路上亂竄，警方據報趕赴現場，因豬隻身型巨大，令員警有些手足無措，經由熱心民眾和警方以竹竿將大黑豬先圈住，再聯繫飼主到現場後，在警、民一同合力下，以「倒退嚕」方式將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈，結束一場大黑豬逛大街的鬧劇。

▲經熱心民眾協同以竹竿圈圍大黑豬。（圖／中壢警分局提供）

▲經熱心民眾協同以竹竿圈圍大黑豬。（圖／中壢警分局提供）

這可不是義民節的「神豬大賽」，也不是過去台灣傳統農業常有「牽豬哥」養豬戶配種會場，而是一頭大黑豬逛大街，警方和民眾趕豬入籠忙翻天的畫面。桃園市警察局中壢分局龍興派出所警員劉炯昀、張菀芹日前18時許接獲報案稱有一頭大黑豬在逛大街，警方趕赴現場，當下見一頭大黑豬在人行道上閒逛，不急不徐非常享受，讓員警傷腦筋，因大黑豬重逾200台斤，身形碩大，令張姓女警及劉姓男警感到手足無措，幸經一旁熱心民眾提議及協助，拿起一旁竹竿將豬隻先圈住，避免四處逃竄發生意外。

▲再以袋子矇住豬頭採「倒退嚕」將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈。（圖／中壢警分局提供）

▲再以袋子矇住豬頭採「倒退嚕」將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈。（圖／中壢警分局提供）

在圈圍住這頭大黑豬後，警方打聽到該豬隻的飼主就是附近葉姓蛋行老闆(50歲)，經聯繫後，飼主立刻率其員工到現場，在眾人合力下將這頭大黑豬以袋子矇住豬頭，採「倒退嚕」方式將大黑豬趕進豬籠中帶回豬圈，結束這場鬧劇。原來大黑豬是食用圈養的豬隻，可能受到驚嚇才會掙脫圍籬跑到街上逛大街，所幸遇到警方及熱心民眾合力圈圍，萬一造成車禍，可要追償飼主責任，那就得不償失了。

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