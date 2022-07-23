類熱浪來襲！今體感上飆45℃　北北桃宜花東紅色警戒

▲今天起類熱浪來襲，應該要避免戶外活動。（圖／ETtoday資料圖）

記者葉國吏／綜合報導

今、明「類熱浪」發威，花東上看42度，大台北也有機會飆到40度，要避免戶外活動、避免曬傷等熱傷害。氣象局針對本島除新竹市外發佈高溫燈號，其中北北桃宜花東都是紅色燈號、有連續多日38度以上的極端高溫機率，甚至還有部分地區體感溫度標上45度。

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▲類熱浪來襲，本島除新竹市外全都發佈高溫燈號。（圖／中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，受「熱帶大陸氣團」乾熱空氣影響，今日至下週一(23至25日)持續「晴朗酷熱」。今、明「類熱浪」發威，氣溫將再推高，花東縱谷有升至42度的機率，大台北亦有挑戰40度的可能；各地中午前後紫外線達「危險級」，應避免戶外活動，慎防「熱傷害」。

今日各地區氣溫：北部25至40度，中部25至38度，南部23至38度，東部20至42度。下週二、三 (26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨。

▲花蓮玉里今天預測體感上看45度。

氣象局針對台北市、新北市盆地，桃園市地區、宜蘭縣、臺東縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▲新北中和體感溫度上看43度。

體感溫度方面，台北市中正區今日中午體感預估42度、新北市中和43度；花蓮縣玉里鎮則可能會有45度的體感溫度。

最新模式模擬顯示，下週四、五(28、29日)「熱帶擾動」外圍水氣略接近，山區午後局部雷陣雨的機率逐日漸升；高溫略降，各地仍「晴朗炎熱」。，模擬下週五(29日20時)台灣東方海面「熱帶擾動」的發展機率，以琉球東側海面機率較高(30%至50%)，愈近台灣機率愈降低，但為第7天的模擬，模式調整中、應續觀察。

▼左圖：今(23日)晨4時真實色雲圖顯示，台灣上空晴朗無雲(左圖)。右圖：最新(22日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬下週五(29日20時)台灣東方海面「熱帶擾動」的發展機率；琉球東側海面機率較高(30%至50%)，愈近台灣機率愈降低。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）