鬼門關前走一遭！林志穎「3巧合」幸運逃死劫　鄉民驚：天選之人

▲林志穎發生駕特斯拉自撞起火，父子緊急送往醫院急救。（圖／翻攝自爆廢公社、林志穎IG）

網搜小組／閔文昱報導

藝人林志穎22日開車行經桃園蘆竹區中正北路時，自撞分隔島後再猛力騎上指示桿，強大的撞擊力道造成特斯拉車頭引擎蓋直接翹起，隨即更陷入火海，所幸目擊民眾第一時間將受困父子拉出，2人並無生命危險。對此，有網友驚呼，事發當下剛好出現3大巧合，才讓林志穎得以及時獲救，「請問這個要積多少陰德才能一次遇到？」

林志穎22日駕駛特斯拉載著兒子自撞分隔島起火，父子倆經熱心路人救出後送往林口長庚醫院急救，當時在一旁協助的桃園市捷運工地工人彭裕弘指出，他當時出力將卡在車內的林志穎拉出，脫困後不到十秒，車頭的火就燒到車內。工地保全李恭平則說，整個救人過程不到三分鐘，回想起來滿是驚險。

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▲林志穎愛車起火燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事件曝光後，隨即在PTT引發熱烈討論，其中有鄉民表示，除了好心人出現以外，最扯的是剛好有救護車隔沒幾秒就來，且看起來還是剛好路過的樣子，車上又剛好沒載病患，認為是「這麼大的火剛好沒被燒死」、「剛好遇到熱心的工人」、「剛好遇到沒載病患路過的救護車」這3點巧合，才讓林志穎可以即時的在第一時間搶救，直呼「請問這個要積多少陰德才能一次遇到？」

許多網友也紛紛留言，「他上輩子應該是民族英雄」、「可能上輩子拯救了世界」、「一生強運的人」、「真的命好到不行」、「真有一生勝利這種人，這就是真實世界」、「超級人生勝利組」、「人家投胎就已經顯現出他運氣點滿了」、「福大命大，偶像劇情節真實上演」、「首抽就一直贏，這輩子沒輸過」、「天選之人」。

▲有鄉民點出「3巧合」，引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

事實上，除了以上幾點，本站稍早報導《特斯拉「車門1設計」險奪二人命！車友也驚：林志穎運氣超好》，有特斯拉車主更透露，「會開特斯拉門的人不多」，吸引一位網友回文驚呼，「只能說林志穎跟他兒子運氣超好」，因為車子沒有斷電，林志穎的兒子也很清醒，並反應過來把車門打開，否則後果不堪設想。

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