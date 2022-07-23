8+9鬧事！大溪普濟堂廟會爆衝突　警方1分鐘秒逮4滋事者

▲桃園市大溪區普濟堂22日進行廟會遶境活動，其中有陣頭社團成員細故衝突，警方快打部隊迅速拘捕滋事人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪普濟堂昨（22）日舉行廟會遶境活動，晚間8時許在大溪鬧區有社團因細故起衝突，由於廟會現場人數眾多，警方快打部隊在1分鐘內迅速將4名滋事份子壓制拘捕，及時避免衝突擴大，警方偵訊後將姜姓等4名男子移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市大溪區普濟堂22日進行廟會遶境活動，有社團成員細故衝突，警方快打部隊迅速壓制滋事人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，因應普濟堂廟會遶境活動，因參與人數眾多，為維持遶境活動安全，警方共投入270餘名警力加強維安與防堵暴力事件，22日晚間8時40分許，因現場社團成員中發生衝突且彼此叫囂，警方快打部隊迅速將帶頭滋事的19歲的姜姓男子、40歲古姓男子、32歲的曾姓男子與32歲的詹姓男子等4人

迅速壓制，在短短1分鐘內以優勢警力完成拘捕，有效避免事端擴大。

▲桃園市大溪區普濟堂22日進行廟會遶境活動，警方投入多達270名警力。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方表示，鑒於以往廟會活動都會發生零星衝突事件，警方投入大批警力在遶境途中戒備，以防止有突發衝突事件發生，4名滋事人員被帶回偵訊後已移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方強調，針對類似街頭暴力案件採取強勢打擊手段，以有效壓制犯罪氣燄，對於少數滋事份子假藉廟會遶境之名，行聚眾鬥毆之實，警方將依法究辦。

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