酒友家喝醉！8旬淫翁見22歲嫩妹房客秒興奮　衝進房硬來下場慘了

▲新北市80歲李姓老翁到酒友家飲酒，豈料竟趁酒友女房客獨自在房內，悄悄潛入更強行將人壓在床上指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

新北市80歲李姓老翁，前往酒友家喝酒，期間見酒友22歲女房客獨自待在房間，竟偷偷潛入，趁其不備將女房客強行壓在房門及床上，伸出鹹豬手上下撫摸，並指侵得逞。被侵犯的女房客事後報警提告。審理時，李翁以8萬元與她達成和解，士林地院審結，依強制性交罪，處有期徒刑1年8月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

去年10月16日下午1時30許，李翁在酒友家飲酒，期間見酒友22歲女房客小美（化名）獨自待在房間，竟心生歹念，趁酒友不勝酒力倒一旁休息，竟偷偷跑入房間內，將小美壓制在房門及床上，先是撫摸其胸部後，再將手強行插入，以此強暴手段強制性交得逞。

飽受驚嚇的小美，跑到醫院驗傷，並拿著驗傷診斷證明、手機攝錄案發過程檔案到派出所報案。

法院審理時，李翁坦承犯行，也與小美調解成立，並依約賠償新台幣8萬元，法官認他因一時衝動而犯案，與隨機、惡性重大慣性犯有別，尚非兇惡殘暴之徒，其犯罪情狀顯可憫恕，依刑法第59條規定酌減其刑。

小美也當庭表示，同意給李翁緩刑宣告，法官斟酌李翁現年已80歲，是因酒後一時衝動才犯案，審酌李翁與小美素不相識，在與小美房東喝完酒後，以強暴手段性交得逞，毫無尊重他人性自主權意識，所為並使小美身心受創，惟念他審理時終能坦承犯行，且與小美以8萬達成調解，並依約賠償完畢，具悔意，態度尚佳，已婚、3名子女均已成年、無業，依強制性交罪，處有期徒刑1年8月、緩刑3年，緩刑期間付保護管束。