冰川融化北極熊餓暈！垃圾堆覓食「遭鐵罐夾舌」　疼痛倒地畫面曝

▲俄羅斯一隻北極熊的舌頭被煉乳罐夾住，導致當局必須出動專家來協助取下，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

隨著全球暖化日益嚴峻，海冰面積也逐漸縮小，不少北極熊因棲息地被破壞、覓食困難，而被迫走入人類村莊尋找食物果腹。俄羅斯北部靠近北極的一個村莊，最近就發現了一隻北極熊在覓食過程中，舌頭被煉乳罐夾住，最後還必須出動專家以飛鏢投射鎮定劑將其麻醉後，才順利將金屬罐從牠口中取出。

據路透社報導，這隻受傷的雌熊只有2歲大。20日，牠在俄羅斯臨北冰洋沿岸迪克森（Dikson）村莊一間小屋附近徘徊時，被當地居民發現，於是居民立刻通知當局，而莫斯科動物園也迅速派出一個獸醫小組前去救援。

為了讓這隻躁動的北極熊安靜下來，專家首先以飛鏢向其投射鎮定劑將牠麻醉，待北極熊終於平靜下來後，才從牠的口中小心取出鋒利的金屬罐，並替牠治療舌頭上的傷口。動物園獸醫阿辛特斯基（Mikhail Alshinetsky） 表示，這隻北極熊的體積很瘦，還有點脫水，但牠的傷勢有望迅速痊癒。

莫斯科動物園主任阿庫洛娃（Svetlana Akulova）則指出，「讓這隻北極熊從麻醉中甦醒過來是下一個重要的階段，但我們的專家會繼續在附近逗留，以觀察整個過程。我們希望一切都會好起來。我們在牠的附近放了一些魚，因為牠已經很久都沒有進食和喝水了。」

加拿大和美國的科學家本週才剛剛警告，聲稱北極熊的棲息地正隨著氣候變遷逐漸消失，導致越來越多北極熊開始轉向垃圾場尋找垃圾來填飽肚子，而人類的垃圾對脆弱的北極熊也構成了新的威脅。