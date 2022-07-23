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工程師爆「AI出現意識」思考宛如人類　慘被Google開除

▲▼GOOGLE。（圖／路透社）

▲Google高級工程師爆料AI機器人具有自我意識，事隔1個月傳出遭到開除。（圖／路透） 

記者張寧倢／編譯

Google工程師勒莫因（Blake Lemoine）6月在網路上公布與人工智慧（AI）機器人的對話紀錄，聲稱AI已具備感知能力與自我意識，能像人類一樣思考推理，甚至表達想法及感受。然而，他的發言被公司認為違反了安全政策，如今，外媒報導更稱Google已將勒莫因解雇。

根據路透報導，Alphabet Inc.旗下Google公司22日表示，已經解雇了一名高級軟體工程師，因為他宣稱公司的AI聊天機器人「LaMDA」像人類一樣具有自我意識。上個月，Google就曾對外表示，儘管勒莫因在AI的問題上投入許多時間研究，但他對於LaMDA的評論「完全沒有根據」，並堅持違反明確的就業與數據安全政策，包含保密產品訊息的必要性。

►Google工程師驚爆「AI有知覺了」就像7、8歲小孩　慘被停職

路透稱，勒莫因被解僱的消息首先是由科技社會通訊網站「Big Technology」報導的。Google去年表示，LaMDA這個對話應用語言模型是公司的一項研究，其研究顯示基於Transformer模型語言訓練的對話，基本上能讓機器學會談論任何事情。

另外，勒莫因的觀點也被Google與許多頂尖科學家駁斥，認為他的想法是被誤導的，LaMDA只是一個被用來生成令人相信是人類的語言的複雜演算法。

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