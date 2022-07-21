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色廚聊健康教育！問女童「紅色的嗎」誘拍下體照　20萬換緩刑

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生。（圖／取自pakutaso）

▲高雄一莊姓廚師以健康教育課作話題，在網路上問女童下體「是不是紅色的？」，誘使她自拍2張下體照。（示意圖／取自pakutaso）

記者郭玗潔／台北報導

高雄一莊姓男子透過交友軟體認識年僅12歲的女童，以指導健康教育名義，詢問女童「下面是不是紅色的？」，並慫恿女童自拍下體照，經女童父母發現提告，莊男表示後悔，並和女童父母以20萬達成和解，台北地院依兒童及少年性剝削防制條例，處莊男1年7月徒刑，緩刑3年，緩刑期間接受3場法治教育。

據了解，莊男於前年10月透過Instagram社群軟體認識當時12歲的女童，2人素未謀面，卻以公、婆互稱，奇怪的是，莊男在不同軟體用的顯示名稱都不一樣，女童也不以為意，相信莊男是借用他人帳號在聊天，莊男曾傳給女童1張側身自拍健美照，不過手機遮臉，無法確認是否莊男本人，另外還傳給女童1張下體照片。

女童父母提告指控，莊男曾以學校教的健康教育課程為引子，表示自己沒見過12歲女孩的下體，詢問「是不是紅色的？」誘使女童也自拍下體裸照給張男。父母看到女童IG上與莊男的對話，詢問女童後，只知道莊男職業是廚師，但無法確認莊男身分，警方根據IP位置，循線找到在高雄餐飲店上班的莊男後，持法院核發搜索票前往搜索，查扣莊男使用的手機。

此案經台北地院審理，認為女童經莊男引誘，自拍2張下體照，雖因IG設定問題，導致女童在IG上所傳的圖片無法顯示，無從證明是否有將照片傳給莊男，檢察官也認為莊男手機裡的下體照非女童，但莊男誘使女童拍攝猥褻照片犯行明確，法官考量莊男沒有前科，犯後已以20萬與女童父母達成和解，依兒童及少年性剝削防制條例，處莊男1年7月徒刑，緩刑3年，緩刑期間接受3場法治教育。

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