　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸大學教授被控「奪女學生初夜」　還命令「留下落紅床單」作紀念

▲▼陸大學教授被控「奪女學生初夜」　命令「留下落紅床單」作紀念。（圖／翻攝微博）

▲女網友指控教授奪走她初夜。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣州中山大學法學院的楊姓教授近日被一名女網友在網路上發文檢舉，指控利用身為教師的身分光環，誘導女學生落入情感圈套，騙走初夜，還要求女學生留下「落紅床單」作紀念。校方對此事相當重視，目前已將楊姓教授停職，並展開調查。

發文的女網友就是楊姓教授曾經的學生，文章標題為「中山大學法學院楊教授騙了我的初夜，如果我不說還會有下一個」，她表示，在校期間聽過楊老師的講座與課程，覺得對方是一個博學有趣的人，聊天中發現兩人有公同運動習慣，就開始越聊越多，「我內心覺得，他在法學院任教這麼多年，老師的人品應該是有保障的，他不敢也不至於有多壞的，就降低了自己的戒備心。」

女網友提到，那時候的楊老師說的每一句話，都能擊中她的內心，「好像他知道我想聽什麼，也知道我想要什麼。我一開始以為我們是難得的靈魂契合，後來發現，我不過是他多年以單身旗號玩弄女性累積經驗的實驗品之一。」

▲▼陸大學教授被控「奪女學生初夜」　命令「留下落紅床單」作紀念。（圖／翻攝微博）

女網友說，和楊老師第一次單獨見面吃飯，是在她畢業前4月份的一天，那時正值廣州暴雨季，老師當時提議去琶醍，「那是我第一次去琶醍，以前只是路過。吃飯過程中他和我講述了他與前妻（初戀）的婚姻經歷，他是如何以男友身份照顧患癌的岳父直至去世，後因性格不合而離婚，如何獨自撫養孩子至今，他還告訴我他在此之前的一些戀愛經歷，使得他不太相信女人。又說我看起來沒有什麼野心，和她們不一樣。在聊天過程中他不經意間流露，他平時喜歡喝點酒，是因為他一個人久了，加上學術壓力大，容易抑鬱，所以要喝點酒。於是我問他一個人多久了，他說離婚快十年了。」

女網友還說，後來，她再次確認老師是否單身，對方的回答依然是「是」，她問對方想一直單身下去嗎，對方說以後想找個學生，「接著我問他是否知道我對他有好感，他說『我一個中年男人，怎麼可能不知道？』甚至跟我直截了當的說『我沒有不喜歡你，只不過我們認識的場合不對，如果我們是在飯局裡認識，我今晚就帶你去開房。』我立刻答道『那我不會跟你去。』」

女網友指出，「我的認真回復讓他也愣了一下，隨後他聲稱自己是年少得志，是法學院最年輕的教授，所以說話比較狂傲。我心裡雖然覺得他說話的方式讓我不適，但他說過他多疑，是不是在試探我是個隨便的人，又基於他平時在課堂上的說話風格我又想他可能是在開玩笑。他又說『不過如果我們不是在學校裡認識，你還不一定看得上我。』楊教授知道他老師的身份是有光環的，如果不是基於一種崇拜和信任，我不會輕易產生好感。」

女網友表示，畢業之後，她希望能跟老師好好談談兩人的關係，不然就從此了斷，老師來了之後，就奪走了她人生中的第一次，「至今我都無法忘記那疼痛撕裂感的夜晚。我當時很恐懼，還沒有做好準備，捂著我的褲子，不斷跟他重申我真的是第一次，他堅持不戴避孕套，說他從來不戴避孕套，戴避孕套的話他就沒辦法做。」

▲▼陸大學教授被控「奪女學生初夜」　命令「留下落紅床單」作紀念。（圖／翻攝微博）

女網友說，「我問他如果我懷孕了怎麼辦，他說『懷孕了就生下來，我養，放心，我養的起。』我說『那我呢？』他說『一起養。』在他的迅猛攻勢中我再也無法抵抗，他不斷說著『我要，給我吧！』。」

女網友還說，「我感到下體撕裂般地疼痛，不停地慘叫，血浸紅了我的被單，他跟我說『原來處女真的會流血，以前有女的是騙我的。』他很高興地說『你是我睡過的第一個處女，我楊X的人生也算圓滿了。』他當時抱著我說『你要記得我是你第一個男人。』」

女網友更指出，「當時我發現出血太多被子都浸濕了，他說我太『學生氣』，把大爺伺候好了這算什麼，說『把這個床單給我留著。』我以為那是我們愛的見證，於是我就保存起來了。」

女網友提到，從那次之後，老師就開始冷暴力、消失，兩人見面時間越隔越久，「每次問他都是在出差、在喝酒，不是在茂名，就是陽江，下次又是東莞。」

▼兩人發生關係後，染血的床單。（圖／翻攝微博）

▲▼陸大學教授被控「奪女學生初夜」　命令「留下落紅床單」作紀念。（圖／翻攝微博）

事後女網友才發現，老師其實還同時跟非常多位女子交往，其中還有已婚女子，甚至還告訴她，「妳現在是比我年輕，可是妳還有妳那麼多師妹呢！」

女網友最後強調，楊教授作為高校法學院的教授道德敗壞，打著單身的幌子，以戀愛名義行玩弄女性之實，「原來從學校開始就是耍我的，在玩弄我的感情，同時劈腿多名女性發生不正當關係，女性在他眼裡也僅僅是玩物和發洩慾望的工具。」

檢舉文在網路上引起大量討論，中山大學也於3日回應，「7月2日晚間，網路上出現質疑我校法學院某教師師德師風的網帖。學校已第一時間按程序啟動調查，調查期間暫停該教師的教學工作。我校對師德師風問題始終堅持零容忍態度，一經查實，將嚴肅處理，絕不姑息。」

►是白爛貓！療癒系收納箱特價快搶　有輪子又能堆疊實在太方便

ET快訊
被有錢公婆瞧不起　她考上公職鹹魚翻身
蕭淑慎腫瘤開刀後近況曝光　想生娃卻無法備孕嘆人生遺憾
獨／啦啦隊女神內衣直播爆紅賣！鍵盤魔人「標題」中傷　老闆怒告
張學友祝香港回歸25週年「漏說2字」　慘遭出征陸官媒急刪影片
王浩宇：台灣大多數的人都有房！　要餓死很難
資深藝人降落台灣！回台北老家...認不得了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸大學教授被控「奪女學生初夜」　還命令「留下落紅床單」作紀念

李家超：基本法23條必須立的有效　時間非最急切考慮

「中共台灣英烈」新書上市　劉結一寫引言「傳承紅色基因」

腹瀉凍未條「屎從機頭滴到機尾」　空姐空少拚命洗地

3天前站習近平後方合照！香港立法會議員確診新冠肺炎

無預警停飛上熱搜！　陸官媒：義烏機場今起取消赴京航班

老婆婆免費吃店家包子一年　竟只因「肉包破皮」抓狂怒砸店員

《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」喝一斤白酒

香港確診連續4日破2千　官方：疫情仍然非常嚴峻

芙蓉颱風襲工程船20多人失蹤　陸官方：積極救援中

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

具俊曄再登夜店！DJ秀嗨翻啦～　熱唱酷龍神曲：我愛你們

肉肉當前...汪上前示範「餐桌禮儀」　媽超自豪！揭悲傷過往：牠被遺棄

消防隊出動頻頻被擋！　用路人無視鳴笛引網怒

豬公無痛存3年終剖腹 差點21萬！網讚有毅力

黃宣主持一半「貼鬍子走上紅毯」　忍不住了...超長自我介紹

陸大學教授被控「奪女學生初夜」　還命令「留下落紅床單」作紀念

李家超：基本法23條必須立的有效　時間非最急切考慮

「中共台灣英烈」新書上市　劉結一寫引言「傳承紅色基因」

腹瀉凍未條「屎從機頭滴到機尾」　空姐空少拚命洗地

3天前站習近平後方合照！香港立法會議員確診新冠肺炎

無預警停飛上熱搜！　陸官媒：義烏機場今起取消赴京航班

老婆婆免費吃店家包子一年　竟只因「肉包破皮」抓狂怒砸店員

《人在囧途》翻版！　6名壯漢機場「接力」喝一斤白酒

香港確診連續4日破2千　官方：疫情仍然非常嚴峻

芙蓉颱風襲工程船20多人失蹤　陸官方：積極救援中

22歲逆天長腿！　「火辣女團」夏娜勇闖樂壇

自小被拋棄…她升格人母「媽媽過得好嗎？」　網：眼睛酸酸的

資深從業人員評選　7大鄰居NG行為這點最倒彈

王威晨恢復尚未百分百　泰迪「投一休四」早有準備

顧狗滑手機他拿娃娃「逗空氣」　柴柴轉頭滿臉問號笑翻千人

台積電血崩！全球市值掉至13名　這家中企穩坐亞洲一哥

影／台匈友誼打勾勾！　林楚茵大秀匈牙利語：非常感謝大家

公家飯還是吃香！媳婦被有錢公婆瞧不起...考上公職鹹魚翻身

獨／來回30km喊價6千！導遊帶團玩澎湖　怒控老司機「坐地加價」　

美國油價居高不下！拜登「靠這一招」控制油價：盼即時行動

朋友找「辣台妹」在壽星身上熱舞！他一臉厭世...網友淚：放過他吧

大陸熱門新聞

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司門口

女相親帶23親友狂點　男見帳單拒付

50多歲兄弟游泳被奶奶追打　網羨慕

仙女老師爆紅！男同學趴窗偷聽課

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

男找岳母告狀　開門見「妹夫也在」

澳門政府：3天兩次從台灣芒果驗出新冠病毒

正妹找26年終於回家　父母卻過世了

女遭拐賣26年　千里尋親「家裡只剩兩座墳」

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

瑜珈網紅遭浴缸放血亡　前男友明接受審訊

常州千年遺址飄起台灣香

中國3大航空公司　1.1兆購入近三百架空巴客機

老婦被A3影印紙砸死！嫌犯竟是補習班學生

更多熱門

相關新聞

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

最難被算計的3星座！Top 1超有危機意識

不管是平時交際或是職場上，每個人多少都有遇到被算計、被「弄」的經驗，但有些人很精明又敏感，想算計他們不是件容易的事，甚至能反過來算計對方。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開12星座中最難被算計的星座Top 3，尤其冠軍超有危機意識，時刻警戒，甚至覺得全世界都想算計他們。

2022下半年可能舊情復燃的3大星座

2022下半年可能舊情復燃的3大星座

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

6月財運爆發、收穫最好的3大星座

近3個月有破財風險的4大星座

近3個月有破財風險的4大星座

2022年超級幸運星座TOP 3

2022年超級幸運星座TOP 3

關鍵字：

大學教授初夜處女落紅

讀者迴響

熱門新聞

天氣太熱螯蝦直接「就地煮熟」

健身男槓鈴脫手砸中頸椎　當場「被對折」

毒蛇塞甕10年「眼鏡蛇這一幕」！網嚇：還活著

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

影片曝！警幫確診嬰開道卻車禍5傷　

唯一零負評引言人是「他」！雕像顏值帥炸

她15歲撞見媽偷吃男友　婚後尪睡了親姊

私校退場教授中年失業「改行當旅館櫃檯」！

金曲獎／表演一結束「穿幫畫面」全播出！

說話沒在聽　庹宗康當場臉垮

冷氣配電扇吹錯了？台電曝1神物：開28度也超涼

泰四面佛警告：台灣下半年「發生3大事」

五星級飯店「磁磚縫夾1張紙」　真相揭曉

男歌手骨髓癌驟逝「連告別式也沒有」！享年僅47歲

辣妹副總傳下乳照撩高層　正宮怒貼公司門口

更多

最夯影音

更多
黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」

黃宣星光主持「誰都能聊」被讚爆　訪到最後「汗流成一條愛河」
妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

妻見尪拿花期待問「送我？」　老公：掃墓才在用這個啦！

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

胖橘翻肚Chill躺律動機　全身肥肉隨頻率狂抖XD

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

記錄水獺寶寶學游泳！媽嘴咬著兒直接帶下水

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

81歲翁一路逆向狂騎被錄下　1分鐘後碰撞小貨車傷重不治

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面