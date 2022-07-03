陸大學教授被控「奪女學生初夜」　還命令「留下落紅床單」作紀念

▲女網友指控教授奪走她初夜。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州中山大學法學院的楊姓教授近日被一名女網友在網路上發文檢舉，指控利用身為教師的身分光環，誘導女學生落入情感圈套，騙走初夜，還要求女學生留下「落紅床單」作紀念。校方對此事相當重視，目前已將楊姓教授停職，並展開調查。

發文的女網友就是楊姓教授曾經的學生，文章標題為「中山大學法學院楊教授騙了我的初夜，如果我不說還會有下一個」，她表示，在校期間聽過楊老師的講座與課程，覺得對方是一個博學有趣的人，聊天中發現兩人有公同運動習慣，就開始越聊越多，「我內心覺得，他在法學院任教這麼多年，老師的人品應該是有保障的，他不敢也不至於有多壞的，就降低了自己的戒備心。」

女網友提到，那時候的楊老師說的每一句話，都能擊中她的內心，「好像他知道我想聽什麼，也知道我想要什麼。我一開始以為我們是難得的靈魂契合，後來發現，我不過是他多年以單身旗號玩弄女性累積經驗的實驗品之一。」

女網友說，和楊老師第一次單獨見面吃飯，是在她畢業前4月份的一天，那時正值廣州暴雨季，老師當時提議去琶醍，「那是我第一次去琶醍，以前只是路過。吃飯過程中他和我講述了他與前妻（初戀）的婚姻經歷，他是如何以男友身份照顧患癌的岳父直至去世，後因性格不合而離婚，如何獨自撫養孩子至今，他還告訴我他在此之前的一些戀愛經歷，使得他不太相信女人。又說我看起來沒有什麼野心，和她們不一樣。在聊天過程中他不經意間流露，他平時喜歡喝點酒，是因為他一個人久了，加上學術壓力大，容易抑鬱，所以要喝點酒。於是我問他一個人多久了，他說離婚快十年了。」

女網友還說，後來，她再次確認老師是否單身，對方的回答依然是「是」，她問對方想一直單身下去嗎，對方說以後想找個學生，「接著我問他是否知道我對他有好感，他說『我一個中年男人，怎麼可能不知道？』甚至跟我直截了當的說『我沒有不喜歡你，只不過我們認識的場合不對，如果我們是在飯局裡認識，我今晚就帶你去開房。』我立刻答道『那我不會跟你去。』」

女網友指出，「我的認真回復讓他也愣了一下，隨後他聲稱自己是年少得志，是法學院最年輕的教授，所以說話比較狂傲。我心裡雖然覺得他說話的方式讓我不適，但他說過他多疑，是不是在試探我是個隨便的人，又基於他平時在課堂上的說話風格我又想他可能是在開玩笑。他又說『不過如果我們不是在學校裡認識，你還不一定看得上我。』楊教授知道他老師的身份是有光環的，如果不是基於一種崇拜和信任，我不會輕易產生好感。」

女網友表示，畢業之後，她希望能跟老師好好談談兩人的關係，不然就從此了斷，老師來了之後，就奪走了她人生中的第一次，「至今我都無法忘記那疼痛撕裂感的夜晚。我當時很恐懼，還沒有做好準備，捂著我的褲子，不斷跟他重申我真的是第一次，他堅持不戴避孕套，說他從來不戴避孕套，戴避孕套的話他就沒辦法做。」

女網友說，「我問他如果我懷孕了怎麼辦，他說『懷孕了就生下來，我養，放心，我養的起。』我說『那我呢？』他說『一起養。』在他的迅猛攻勢中我再也無法抵抗，他不斷說著『我要，給我吧！』。」

女網友還說，「我感到下體撕裂般地疼痛，不停地慘叫，血浸紅了我的被單，他跟我說『原來處女真的會流血，以前有女的是騙我的。』他很高興地說『你是我睡過的第一個處女，我楊X的人生也算圓滿了。』他當時抱著我說『你要記得我是你第一個男人。』」

女網友更指出，「當時我發現出血太多被子都浸濕了，他說我太『學生氣』，把大爺伺候好了這算什麼，說『把這個床單給我留著。』我以為那是我們愛的見證，於是我就保存起來了。」

女網友提到，從那次之後，老師就開始冷暴力、消失，兩人見面時間越隔越久，「每次問他都是在出差、在喝酒，不是在茂名，就是陽江，下次又是東莞。」

▼兩人發生關係後，染血的床單。（圖／翻攝微博）



事後女網友才發現，老師其實還同時跟非常多位女子交往，其中還有已婚女子，甚至還告訴她，「妳現在是比我年輕，可是妳還有妳那麼多師妹呢！」

女網友最後強調，楊教授作為高校法學院的教授道德敗壞，打著單身的幌子，以戀愛名義行玩弄女性之實，「原來從學校開始就是耍我的，在玩弄我的感情，同時劈腿多名女性發生不正當關係，女性在他眼裡也僅僅是玩物和發洩慾望的工具。」

檢舉文在網路上引起大量討論，中山大學也於3日回應，「7月2日晚間，網路上出現質疑我校法學院某教師師德師風的網帖。學校已第一時間按程序啟動調查，調查期間暫停該教師的教學工作。我校對師德師風問題始終堅持零容忍態度，一經查實，將嚴肅處理，絕不姑息。」