今死亡+53！30多歲男「打3劑疫苗、無慢性病史」在家死亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增53例死亡個案，其中最年輕個案為2例30多歲，分別是一男一女，30多歲男性無慢性病史，曾接種過3劑疫苗，染疫後因心肺衰竭死亡。發言人莊人祥指出，該個案是在家中死亡，但因為是行政相驗，所以目前沒有其他資料。

莊人祥表示，今年到7/22，本土共435萬3697例，今天增171本土中重症個案，今年迄今中重症共20054名，其中7678人死亡，目前輕症無症狀99.54%。

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而在死亡個案中，今日最年輕兩個案為30多歲，其中30多歲男性曾打過3劑疫苗，無慢性病史，染疫後不幸因心肺衰竭死亡，另一例30多歲女性，本身有顱內出血長期臥床，沒有接種過疫苗，染疫因肺炎併發心肺衰竭死亡。

▲指揮中心公布7/23中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

另外，今天中重症個案中也新增5例兒童MIS-C，其中2人經過治療已好轉出院，另有1例2歲女童還在加護病房插管接呼吸器治療中。

根據統計，目前兒童重症共115例，包括腦炎24例，肺炎19例，心肌炎1例，敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例，MIS-C 51例，共病3例，其中24例死亡。