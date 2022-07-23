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柬埔寨淘金「2台男慘當豬仔」　家屬砸210萬救人！恐怖過程曝

【黑幫掮客賣豬仔1】2台青柬埔寨淘金被拘　付贖210萬「豬仔」獲釋

▲2被騙去柬埔寨打工青年，獲就在金邊機場搭機返台。（圖／統促黨提供）

圖、文／鏡周刊

台北2名青年，上月（6月）29日透過竹聯幫一名大哥介紹，到柬埔寨外資銀行工作，人到金邊機場就被2中國籍男子接走，被當「豬仔」（指被誘拐黑工）2萬美金（約新台幣60萬元），轉賣給西港詐騙集團，他們因為拒絕做騙徒遭電擊棒拘禁，上週五（15日）又要被轉賣到泰國前，統促黨協助家屬談判，付贖7萬美金（約新台幣210萬元）平安救出！

【黑幫掮客賣豬仔1】2台青柬埔寨淘金被拘　付贖210萬「豬仔」獲釋

▲西港成詐騙場。（圖／資料照片）

據指出，居住在台北的27歲阿文及29歲阿瑋，他們因新冠疫情失業，但遲遲找不到合適工作，上月中，一名朋友的竹聯幫大哥稱，柬埔寨外資銀行現正在招募職員，包吃包住，底薪加獎金月領8萬元新台幣，可以幫他們介紹工作，他們同意到柬浦寨工作，可是必須簽1年合約及違約金2萬美金。

上飛機前，竹聯大哥告訴阿文、阿瑋到金邊機場會有人接機，他們只要跟著接機的人走，就會到達工作地點。上月29日上午8點45分，阿文、阿瑋興奮地搭乘長榮班機要出發，但班機誤點，直到上午9點30分才起飛，下午1點30分才到達金邊國際機場。後真的有3名中國籍男子已在等候他們。

【黑幫掮客賣豬仔1】2台青柬埔寨淘金被拘　付贖210萬「豬仔」獲釋

▲金邊國際幾場。（圖／統促黨提供）

阿文和阿瑋上車，3名陸籍接機男子竟在金邊至西港路上，用電話和不知名人士談論，有2個「豬仔」要賣，1個1萬美金，雙方妥談價錢後，阿文和阿瑋便被轉賣給西港自由女神詐騙集團，此時，阿文和阿瑋知道被賣後，試著要跟竹聯幫大哥聯絡，可是電話不通！

阿文的友人說，他們到詐騙集團辦公室後手機被沒收，經理告訴他們要做電信詐騙，分派他們在機房做事，一聽到是詐騙集團就拒絕了，但是經理命人用電擊棒電他們及毒打，更恐嚇他們不聽話，辦公室外的殺手會處理他們，讓他們更加害怕。

本月4日清晨，阿文和阿瑋求主管借他們手機，阿瑋便以IG告訴在台灣的女友「我們被賣了」，後其女友轉告阿瑋的媽媽，瑋媽知道後，原本想找刑事局、外交部報案，但怕緩步應急，8日透過民間組織神武企業社帝君會找到統促黨繼光黨部「麒哥」協助救人。

【黑幫掮客賣豬仔1】2台青柬埔寨淘金被拘　付贖210萬「豬仔」獲釋

▲統促黨「麒哥」（左）與「傑哥」（右）。（圖／統促黨提供）

統促黨總裁「白狼」張安樂5月時，才透過柬埔寨友人救回4名被騙去打工的青年，而繼光黨部主委「麒哥」接獲瑋媽委託救子任務後，立即透過在柬友人跟詐騙集團聯繫，對方不願意講出贖金數字，「麒哥」得到阿文和阿瑋14日將被賣到泰國，因此「麒哥」緊急動用柬國軍方和官方施壓，才獲得1人3.5萬元贖金。

於是，瑋媽聯繫文媽共拿出7萬美金（約新台幣210萬元），馬上匯款到柬埔寨銀行，西港詐騙集團看到贖金後放人，而阿文和阿瑋被救後，15日由「麒哥」的友人，送他們去金邊國際機場，阿文和阿瑋在機場用視頻跟「麒哥」及媽媽報平安，隨後搭機離開金邊，結束16天的柬埔寨恐怖之旅！

【黑幫掮客賣豬仔1】2台青柬埔寨淘金被拘　付贖210萬「豬仔」獲釋

▲警方逮黑幫詐騙集團。（刑事局提供）

 
 

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