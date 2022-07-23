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朋友就要坐旁邊！下秒「當場翻桌」芭比Q了　網笑爆：直接躺平

記者朱祖儀／綜合報導

和朋友一起吃飯，你都坐對面還是旁邊呢？近日網路上流傳一段影片，看到有2名男子到了一處攤販，似乎準備要用餐，但沒想到第2個人剛要坐下來，桌椅直接翻掉，當場芭比Q了。影片曝光後笑翻不少網友，直呼「後勁好強啊！」

一名網友在臉書「爆廢公社」PO出一段影片，看到2名男子走到小攤販準備入座，該處座位是桌椅連成一體的款式，其中一人先行坐下，另一人則直接坐在旁邊，不過屁股剛貼到椅子上，桌椅隨即不穩往後倒。畫面中能注意到先坐下的男子，試圖站起來穩住桌椅，不過還是敵不住朋友和桌椅的重量，當場被撂倒四腳朝天，且2人下半身卡在桌椅內，完全無法脫逃，躺在地上數秒都起不來。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

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▲2人一坐進去就「芭比Q」了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

不少網友看到影片後，紛紛笑說「累了就直接躺，沒問題的」、「他的餐桌為什麼看起來這麼好玩」、「夜深了，害我笑得方圓500公尺內都聽的到」、「左邊那一個應該很嘔，啊是不會坐對面嗎哈哈哈」、「第一次看到有人翻自己桌的」、「男人的樂趣總是那麼樸實而無華」、「對不起，忍不住笑了」、「要玩翹翹板去公園玩」、「不怕神對手～只怕豬隊友」、「害我笑翻，手機也掉下來」。

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