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大陸 大陸焦點 特派現場

浙江大陳鄉情文化節啟動　王炳忠現身「不怕被扣紅帽子」

▲▼新黨,王炳忠。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲新黨王炳忠。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／台州報導

浙江台灣周台州專場21日拉開序幕，其中的兩岸大陳鄉情文化節22日晚間舉行啓動儀式。新黨青年軍、新聞發言人王炳忠到場出席，他受訪時表示，對付有心人扣「紅帽子」，最好的方法就是「開大門走大路」。

▲▼ 浙江台灣週,兩岸大陳鄉情文化節。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲椒江區委書記林強。（圖／記者蔡儀潔攝）

兩岸大陳鄉情文化節22日在台州舉行，椒江區委書記林強致詞時指出，未來將保護建設現代化的大城市，持續深化兩岸多領域的交流合作，落實各項惠台措施，為台胞、台商、台企營造更好的環境。

新黨黨員、前行政院新聞局秘書郭冠英和王炳忠亦到場出席。王炳忠受訪時表示，許多台灣年輕人對浙江大陳鎮的印象，還停留在過去50年代戰爭時期，希望透過此次活動，令更多台灣民眾瞭解到，如今的大陳已經蛻變成兩岸青年能共同創業的新樂園。

對於擔不擔心「被扣紅帽子」，王炳忠坦言，自己現在是「死豬不怕開水燙」，最好的對付方法是「開大門走大路」，越躲反而更會被做文章，「我們來推動兩岸交流、帶年輕人來台州創業，這些都是好事情。」

如今兩岸局勢嚴峻，疫情亦使交流活動減少，對此王炳忠表示看好新媒體，他本人就有將此行的點點滴滴製成影片，PO在社群平台上後反響熱烈，台灣民眾對於兩岸防疫很感興趣，例如出行要刷健康碼，而各省市健康寶還不一樣等內容，「現在很多民眾不能來，但可以透過影片來瞭解現在的大陸是什麼樣子。」

另外，兩岸民營製造業高質量發展論壇活動21日在台州玉環開幕，現場全國台企聯婦委會與台州市投資促進中心現場簽約，還舉行了「台台青年夥伴計劃」啓動儀式和玉環與台灣台中直航快線開通儀式。

▼ 現場的兒童表演。（圖／記者蔡儀潔攝）

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