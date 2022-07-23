天氣熱爆「窗戶該開還是關」？專家曝「1情況」：開窗更熱

▲該打開窗戶通風來降溫，還是關窗避免熱空氣進入保持涼爽，一直是人們討論的話題。（示意圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

許多人在電費與高溫的兩難下，會選擇不開冷氣只開電扇，但這時該「打開窗戶通風降溫」，還是「關窗避免熱氣進入」就成為人們爭論不休的話題。對此，專家表示在「一前提」下，關閉窗戶比開窗更能保持涼爽。

據《鏡報》報導，專家指出人們遇到高溫往往會本能的開窗，想讓外頭的涼爽空氣進入或是室內外空氣流通，進而讓房內保持涼爽，但如果「室外溫度比室內高」，打開窗戶反而會讓家裡變得更熱。專家表示，一旦發現室外的氣溫比室內高，除了緊密窗戶外，也可以選擇不關窗、「拉起窗簾和降下百葉窗」，就能發揮類似效果。

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▲專家表示拉窗簾或降下百葉窗也有降溫效果。（示意圖／Pexels）

專家也分享開關窗的時機，表示「早上和晚上應該把窗戶打開」，讓外頭較涼爽的空氣進入室內，接近中午到日落這段期間則要把窗戶關上，避免外頭的熱空氣跑進家裡。此外，不論是白天或晚上都要注意補充水分，尤其悶熱難耐的夏夜，很容易因缺乏水分產生「夏夜失眠」的困擾。專家也提醒，夏天應避免睡前做運動，因為身體因運動發熱的時間遠比許多人想像得久。

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