學校營養午餐每月1次石斑魚入菜　餐盒公會「開發不油炸食譜」

▲政府規劃學校午餐用石斑魚入菜。（圖／記者謝婷婷攝）



文／中央社

政府規劃學校午餐用石斑魚入菜，餐盒公會理事長陳明信表示，近期將開發食譜，教校廚、團膳公司大規模烹調石斑料理的方式，且顧及學生健康，會盡量採非油炸的方式。

行政院會21日通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，教育部長潘文忠在會後記者會上表示，中小學營養午餐將加碼新台幣6億元，年底前每個月都會有一餐的石斑魚入菜。

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中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會理事長陳明信接受中央社電訪表示，他們得知台灣石斑魚出口中國大陸發生問題後，覺得相當可惜，想到可讓這些食材進入校園，在短短3天的連署下，就獲得約9成、130多家業者參與。

餐盒業者的連署，獲得農委會、教育部重視，進而促成學校午餐石斑魚入菜。陳明信表示，聯合會也爭取到經費，將出版一本料理書，教導校廚和團膳業者烹調國產魚料理的方式。



陳明信表示，市面上石斑魚的食譜很多，但缺乏大規模團膳料理的方式，且學校午餐重視食安，營養也須謹慎調配，較不適合油炸。因此他們評估以「分段料理」的模式，將3乘3公分的生鮮石斑魚塊送到學校，透過川燙後再加蔬菜（如洋蔥、蒜頭）翻炒，最後薄薄勾芡，成為一道美味的團膳料理。



陳明信表示，除了上述方式，也可用蠔油、咖哩等調味，重點是石斑魚塊可和大量蔬菜一同料理，讓學童吃得更均衡營養。另外，由於學校用到的魚肉，先去刺較好料理，因此才會選擇體型較大的龍膽石斑，而非龍虎斑。



陳明信表示，相關食譜最快在8月底，就會發送到學校和團膳業者，希望下學期全國各地的學童，都能吃到美味的石斑料理。