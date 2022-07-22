白吃白喝的「東區大媽」又來了　狂嗑34盤迴轉壽司畫面曝

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局20日接獲報案，有1名婦人下午2時許，前往迴轉壽司店消費，當場狂點34款各式壽司、飲料，最後還相當會享受點了甜點，但結帳1790元時，卻兩手一攤拒絕付錢，最後警方到場將婦人帶回派出所，還直接嗆聲「要怎麼處理隨便」，據悉，婦人也並非首度吃霸王餐，有許多店家受害，還被戲稱為「東區大媽」。

警方調查，20日下午2時許，中正一分局博愛路派出所警員接獲報案，有1名50歲的楊姓婦人，到中華路上的一家知名連鎖迴轉壽司店消費，狂點34盤餐點，但結帳1790元時，卻兩手一攤表示沒錢付，最後店家立刻通知警方上門處理。

▲「東區大媽」（紅圈）又在20日前往中正區知名迴轉壽司吃霸王餐。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，楊姓婦人更直接表明沒錢付，擺出一副你奈我何的姿態，店家認為受騙上當，警方詢問是否有人幫忙付錢，婦人更直接說「沒有要付錢」，更強調沒人幫忙，要怎樣處理隨便大家。

警方事後依詐欺罪嫌，將楊姓婦人移送台北地檢署偵辦，據了解，婦人當天狂點34盤餐點，除了壽司之外，甚至還點了飲料、甜點享用，但吃飽吃後竟然兩手一攤強吃霸王餐，讓店家、警方看了直搖頭。

▲「東區大媽」在20日前往迴轉壽司光顧，狂嗑34盤餐點消費1790元後，兩手一攤拒絕付錢。（圖／記者邱中岳翻攝）

據悉，楊姓婦人也並非第一次吃霸王餐，至少已有10次前科，仍在5月間到1間海鮮串燒店，點了3410元的餐飲卻不付錢，連因案到法院出庭後、搭計程車回家的車資495元也不付，有店家因此上網公布楊女照片，提醒同業別再受害，有「東區大媽」的稱號。