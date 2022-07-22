裝甲兵全若堯相驗結果曝！遭砲尾環重擊　胸腔破裂出血過多亡

▲全若堯送醫搶救8小時後仍宣告不治。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

屏東三軍聯訓基地21日上午操演傳出意外，裝甲564旅24歲的義務役士兵全若堯不幸遭CM11戰車砲塔砲尾環壓擊，經送醫裝葉克膜搶救8小時後仍然救不回，宣告殉職。全若堯昨連夜運回南投信義家中，雙親見到其最後一面，痛哭失聲；南投地檢署接獲屏東地檢署囑託代驗，今下午初步相驗結果，法醫認死因應是胸腔破裂，導致出血過多而亡。

據查，全若堯（24歲）今年4月入伍服義務役，僅剩13天就退伍，卻在21日上午執行三軍聯訓基地戰車砲塔鑑定整備時，被CM11戰車砲尾環壓擊，當場鼻孔滲血、失去意識，經送醫裝設葉克膜搶救後仍回天乏術，家屬也忍痛簽下放棄急救。

今日南投縣長林明溱到全若堯住處慰問家屬，全若堯的父母向林明溱表示，全從宜蘭大學土木工程學系畢業去當兵，出事前才和家人討論，將優先挑戰原住民特考，萬一公職沒考上，就想「簽下去」轉服志願役繼續任軍職為國家效勞，沒想到卻在離退伍只剩13天的時候，因為執行勤務發生意外重傷不治，到底意外是如何發生？希望國家務必給家屬一個真相。

▲南投縣長林明溱偕同立委許淑華前往致哀，家屬神色悲戚。（圖／截取自林明溱臉書）

本案造成CM11戰車副車長志願役下士蔣晨鈺（24歲）腹部挫傷、義務役二兵全若堯死亡，南投地檢署檢察官今下午1時率法醫前往全若堯的住處相驗，初步認為應是胸腔破裂，致使出血過多死亡，後續也將釐清事故發生原因，究竟是機件異常、人為故意或是操作過失導致。

▼全若堯相當陽光帥氣。（圖／記者翻攝自全若堯臉書）