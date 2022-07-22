快訊／新增86死！本土＋23813　境外280例「首見BA.2.75叩關」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增2萬3813例本土病例，另增280例境外移入；確診個案中另增86例死亡。今日本土病例分佈以新北市增4140例最多，指揮中心另於邊境攔截首例BA.2.75個案，為自印度入境的30多歲男性，同行親友也驗出陽性，但都驗出BA.4變異株。

▲▼指揮中心公布7/22確診分布縣市及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，今日新增之23,813例本土病例，10,767例男性，13,034例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4,140例)，臺中市(2,846例)，桃園市(2,562例)，高雄市(2,513例)，臺北市(2,352例)，臺南市(1,877例)，彰化縣(1,089例)，屏東縣(765例)，苗栗縣(648例)，新竹縣(644例)，宜蘭縣(601例)，雲林縣(586例)，新竹市(569例)，花蓮縣(499例)，嘉義縣(448例)，南投縣(434例)，基隆市(335例)，臺東縣(304例)，嘉義市(283例)，金門縣(159例)，澎湖縣(131例)，連江縣(28例)。

指揮中心指出，今日新增86例本土病例死亡個案，為45例男性、41例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、83例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月20日至7月20日，死亡日期介於5月17日至7月19日。

指揮中心說明，今日新增280例境外移入個案中，為141例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國(9例)、美國及英國(各6例)、新加坡及越南(各4例)、菲律賓(3例)、荷蘭及馬來西亞(各2例)、澳大利亞、中國、日本、加拿大、韓國、瑞士、阿拉伯聯合大公國、印尼、泰國、柬埔寨及德國(各1例)移入，另233例感染國家調查中。入境日期介於今年6月25日至7月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,455,285例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,062,451例排除)，其中4,386,289例確診，分別為17,935例境外移入，4,368,300例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,478例COVID-19死亡病例，其中8,463例本土，個案居住縣市分布為新北市1,916例、臺北市996例、臺中市821例、高雄市768例、臺南市643例、桃園市639例、彰化縣488例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣240例、基隆市201例、苗栗縣及嘉義縣各176例、宜蘭縣168例、花蓮縣146例、嘉義市133例、新竹縣130例、臺東縣116例、新竹市80例、澎湖縣16例、金門縣11例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。