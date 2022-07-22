苗栗西濱落日大道搶拍懸日　民眾穿梭馬路...險象環生

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱公路苗栗縣通霄新埔聯絡道，曾奪得「台灣最美10大景觀公路」票選冠軍，尤其夕陽西下，落入海平面，更是吸引許多人前往拍照，有攝影玩家預測，7月18日到23日，會有「日落路中央」的奇景，這兩天傍晚天氣晴朗，吸引不少玩家前取景，不少人為搶拍美景穿梭馬路虎口，甚至闖入車道、駐足路中央。警方特別提醒民眾，危險又會吃罰單，請勿以身試法。

▲民眾為了搶拍西濱公路通霄新埔聯絡道落日美景，出現闖入車道亂象，相當危險。（圖／記者蔡文淵翻攝）

在地攝影工作者張麥斯說，西濱落日大道之所以能拍出夕陽落日懸掛的美景，是因為此路段為東高西低的特殊地形，斜坡下方則面迎台灣海峽，而夕陽落海點則每天會移動，預估每年5/20-5/25和7/18-7/23會有「日落路中央」的奇景，這段時間會吸引相當多攝影玩家前來取景。

落日大道，名不虛傳，讓人搶拍夢幻美景，但卻也衍生出違規停車，不少人為搶拍美景穿梭馬路虎口，險象環生，甚至有行人闖入車道、駐足路中央的亂象，轄區警方會不定期巡邏，這些危險違規行為全部都會依法開罰。

苗栗縣府文化觀光局在當地設置觀景平台的工程正在進行中，預計今年9月中完工後，就會有一個安全賞景的處所，完工之前呼籲民眾，浪漫賞景之際，還是得遵守交通規則。

▲西濱公路通霄新埔聯絡道落日美景，曾獲得「台灣最美１０大景觀公路」票選冠軍。（圖／張麥斯提供）

▲▼最近幾天是拍攝通霄新埔聯絡道夕陽「日落路中央」的時機，有相當多民眾前來取景。（圖／記者蔡文淵翻攝）



▲民眾為了搶拍西濱公路通霄新埔聯絡道落日美景，出現違規停車、闖入車道亂象，相當危險。（圖／記者蔡文淵翻攝）