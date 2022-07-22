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林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分　市價破千萬「全球限量500只」

記者沈繼昌、黃宥寧、莊智勝／桃園報導

藝人林志穎今(22日)上午10時50分駕駛特斯拉Model X Long Range載著兒子行經桃園中正北路，不料卻失控自撞機車分隔島，白色特斯拉當場起火燃燒，林志穎父子一度受困，幸熱心民眾協助脫困，但林滿臉鮮血，衣服也被染紅，一度無法言語。

▲▼林志穎特斯拉自撞車禍，手錶。（圖／翻攝爆廢公社、林志穎臉書）

▲特斯拉自撞車禍，透過手上錶款確認傷者身分為林志穎。（圖／翻攝爆廢公社、林志穎臉書）

第一時間傷者身分傳出就是藝人林志穎，比對其手上錶款，林志穎配戴的是全球限量僅500只的Richard Mille手錶，與照片中傷者手錶一致；且受傷男童身上還穿著卡丁車賽車服，也與林志穎日前在臉書曝光愛子裝備一模一樣。

據了解，該錶主要是提供給擁有McLaren Ultimate Series超跑的車主購買，入門款要價300萬元起，而林志穎手上錶款已經停產，同款手錶在知名二手網站行情約新台幣1795萬元左右，猶如戴著一輛超跑在手。

林志穎2021年就曾戴著該錶款亮相，與愛妻出席麥拉倫賽道日車主活動。該款Richard Mille RM 11-03 McLaren自動飛返計時碼錶，是2018年於日內瓦車展發布的限量錶，目前已停產，其錶殼由Carbon TPT®碳纖維和橙色Quartz TPT®石英纖維打造，不僅輕盈耐用，同時也向麥拉倫的標誌配色致敬；錶圈的鈦合金嵌體形狀神似麥拉倫F1賽車進氣管、鈦合金按鈕呼應麥拉倫720S超級跑車車頭燈設計、錶冠則猶如輕量級車輪造型，種種經典元素於一身，讓林志穎心動收藏。

▲▼林志穎夫婦 。（圖／翻攝jimmylin IG,kellymermaidchen IG）

▲林志穎去年就曾戴著該款限量手錶亮相。（圖／翻攝jimmylin IG,kellymermaidchen IG）

▼林志穎特斯拉自撞後起火燃燒。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲▼桃園中正北路特斯拉自撞橋墩起火。（圖／翻攝自記者爆料網）

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