　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

悲劇！勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

▲▼桃園1家8口戲水遇劫！爸跳水「救回2幼女」自己溺斃　家人目睹心碎。（圖／記者柯政誟翻攝）

張姓男子經民眾及警消接力CPR並送醫急救，但仍回天乏術。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

桃園張姓的1家8口人到花蓮旅遊，19日上午前往秀林鄉砂婆噹北溪戲水，未料2名分別為11歲、8歲的愛女溺水，父親心急跳水搶救，2名愛女雖成功獲救，父親自己卻不幸遭溺，現場民眾雖施以CPR直到警消趕到接手，並緊急送醫搶救，但仍宣告不治。

花蓮縣消防局19日下午13時44分時接獲報案表示，秀林鄉水源村娑婆噹溪停車場附近有人溺水OHCA，請立即派員搶救，溺水者已經被拉到岸上，正在由現場民眾進行CPR。

▲▼桃園1家8口戲水遇劫！爸跳水「救回2幼女」自己溺斃　家人目睹心碎。（圖／記者柯政誟翻攝）

消防局人車到達現場翻越過路邊護欄下切河床抵達溺水地點，已有民眾在替患者進行CPR，警消人員立即接手進行高級心臟救命術，並由高級救護技術員給予患者CPR、插管、IV、急救藥物等隨即由救護車送往慈濟醫院急救。

警消表示，40多歲的張姓男子與家人一，當天上午11時左右前往花蓮縣秀林鄉水源村娑婆噹溪處戲水，至午後時張男發現自己2名女兒溺水，危急下並未穿戴救生衣或攜帶任何救生器材，立即跳入水中救援，最後雖成功將幼童救離危險情境，但最終因不黯水性而溺水。

花蓮縣消防局表示，天氣炎熱又逢暑假，許多人選擇玩水消暑，卻容易忽略潛在危險，導致溺水意外頻傳，2018年至今年7月8日止，花蓮共計發生70件溺水事故，造成41人死亡、44人獲救、4人失蹤，溺水時間主要集中於每年6至9月，呼籲民眾戲水前務必注意相關公告標示並慎選戲水水域，過程中勿進行跳水、進入深水區域等危險動作，還須視狀況攜帶救生衣及浮具。

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►台中輕旅行必住！豐邑逢甲商旅才2899元超划算

ET快訊
7都最高薪公司名單揭曉！　這間「均薪8萬」稱霸全台
義務役「延長1年以上？」　全場1關鍵笑了：拿石頭砸自己腳
快訊／警界高階人事異動！　張樹德接基隆市警察局長
抓破2顆青春痘！　27歲女背隆起「半公斤巨蟲」
詹雅雯手術失血過多一度昏迷！　暴瘦剩30kg「隨時會死」
騙走林百里妻5千萬！　閨蜜朱立安長相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

遭陳其邁輾壓！高雄市長最新民調僅獲12.8%　柯志恩說話了

淨淨化選前治安！花蓮警即日起擴大臨檢　加強查緝不法與酒駕

勿把救護車當小黃　南消開出8張收費告知單

悲劇！勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

里港警+縣府聯手臨檢小吃店、桌遊店　強力執法舉發16件違規

雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

您改我查！　南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女6條通逃亡中　清晨卻因紅燈越線遭警攔查落網

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

媒合「銀世代勞動力」　宜蘭縣勞工處赴南投取經

南消周雅恩、楊富巖　當選全國救護志工菁英

遭陳其邁輾壓！高雄市長最新民調僅獲12.8%　柯志恩說話了

淨淨化選前治安！花蓮警即日起擴大臨檢　加強查緝不法與酒駕

勿把救護車當小黃　南消開出8張收費告知單

悲劇！勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

里港警+縣府聯手臨檢小吃店、桌遊店　強力執法舉發16件違規

雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

您改我查！　南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女6條通逃亡中　清晨卻因紅燈越線遭警攔查落網

《甄嬛》女星懷孕3月吊鋼絲大出血！　送醫才知「雙胞胎沒了一個」崩潰

陳時中交接典禮疑動用防疫特別預算　他：執政黨恐挾國家機器助選

台鐵龍膽石斑魚便當第二波開賣！民眾排4小時搶翻　8月再推新菜色

台北賽／「楊肉盧」平常心出賽進16強　白馭珀在家比賽很期待

挹注14億經費打擊詐欺犯罪　蘇貞昌：詐騙集團太可惡！

買二送二「未來褲」下殺4980元　穿了超顯瘦、7種莫蘭迪色美爆！

「兒童顯微鏡」下殺1754元　觀察植物、昆蟲超有趣

全家X芙彤園聯名「自然系美食」天然香草入料療癒一夏

正妹記者輕生「陸網仍不放過」！評論刷一排謾罵：自殺博關注

父女族出示身分證！六福莊「房型免費升等」　夜宿桃園Xpark升級了

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

台南幼兒園教師甄選重新公告名單

女6條通因紅燈越線遭警攔查落網

南警攔檢改裝車4小時取締77件違規

女約朋友爬山迷路　搜救員冒雨找人

高雄市長最新民調僅12.8%　柯志恩說話了

勇父下水救2愛女溺斃　花蓮5年來累計41人溺水亡

勿把救護車當小黃

桃園新增100處科技執法　25處執法地點曝

嘉義縣自由行住房補助5千萬　限量5萬份

和仁海域驚見女性浮屍　海巡公布特徴

台南市勞工局青少年職涯規劃研習營

台東熱門溫泉套房還有15間　8/2第二次拍賣

新北平溪農會春蜜上市　養顏消暑聖品

疑與父母吵架　16歲少女站2樓想不開

更多熱門

相關新聞

桃園1家8口花蓮戲水　爸救2愛女溺斃

桃園1家8口花蓮戲水　爸救2愛女溺斃

桃園張姓一家八口19日到花蓮縣砂婆噹北溪戲水，期間張姓爸爸見11歲、8歲女兒落入深水區，急忙跳下水搶救，最後雖成功救回2女，自己卻不幸溺水，經送醫搶救宣告不治。

花蓮溪玩漂漂河！女泳圈繩索斷裂　遭沖走卡消波塊亡

花蓮溪玩漂漂河！女泳圈繩索斷裂　遭沖走卡消波塊亡

即／嘉南大圳婦人溺水　消防人員全力搜救

即／嘉南大圳婦人溺水　消防人員全力搜救

即／安平漁光島溺水男大生遺體尋獲

即／安平漁光島溺水男大生遺體尋獲

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

大學生溺水李啟維：台南市政府無作為！

關鍵字：

溺水憾事下水愛女水性溺斃 CPR

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

快訊／統一、統一超重訊！確定收購家樂福「成交金額290億元」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

桃竹苗限定！16隻布偶貓、英短開放認養

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

國產掀背車加油快2000！他看發票傻眼

即／台74線火燒車　駕駛無奈一旁滑手機

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面