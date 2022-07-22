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姊妹檔學佛遇淫師！摩鐵學A片「治體寒」　誘喝事後茶活血避孕

▲▼ 冥想,瑜珈,打坐。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲高雄一李姓佛學課老師欺負女學員智能障礙，謊稱要幫她治療身體，5度帶她到汽車旅館性侵。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一李姓男子因教授佛學課程，認識班上智能障礙的女學員阿玲(化名)，謊稱她體寒、胸部有硬塊，屢次帶她上汽車旅館「治療」，不僅放A片教她「做那個事情會比較開心」，還噁喊「要把奶全部吸走」，共性侵5次得逞，事後還給她喝活血的紅花和人蔘中藥包避孕，此事經阿玲向打工餐廳的老闆透露才曝光，並由阿玲家屬偕同報警，經高雄地院審理，依犯乘機性交罪，合併處李男徒刑7年，全案還可上訴。

判決書指出，阿玲和姊姊一同參加佛教班，認識擔任班長並負責教授佛學課的李男，李男卻利用阿玲為智能障礙者，於2019年4月至10月，5度向阿玲謊稱她是寒性體質、胸部有硬塊、淋巴腺不健康、月經經期不順等健康問題，藉口要幫她治療，帶她到汽車旅館，對阿玲撫摸、吸吮胸部，性侵得逞。直到阿玲2020年到台中一家餐廳打工，和老闆閒談中，聊到李男的所作所為，被通報到家防中心此案才曝光。

全案審理時，李男辯稱不知阿玲有智能缺陷，是阿玲跟他說工作時拉傷肌肉，需要泡澡，她的住處沒有浴缸，所以她主動要李男帶她去汽車旅館泡澡，到旅館時他都留在車上看書，沒有性侵阿玲。

不過阿玲證稱，他都叫李男「乾爸」或「師兄」，李男是班長兼老師，負責教授佛學課程，李男會打電話給她，約她去汽車旅館「治療身體」，到旅館每次都是先放A片，讓她知道「男生跟女生做那個事情會比較開心」，看完有叫她舔他下面，但她不願意就哭了起來，李男就說「要把奶全部吸走」，對她揉胸按摩、性侵得逞，事後給她500元，要她不能跟別人講這件事，並拿紅花跟有人蔘的中藥包給她，要她泡來喝。

此案經高雄地院審理，發現阿玲還會傳她生理期使用過的衛生棉照片給李男，問他「生理期是否正常」，可見2人關係親密，且阿玲對李男在為她治療身體的說法深信不疑，法官認為，李男作為宗教團體老師，卻為滿足個人性慾，把阿玲帶去旅館5次性侵得逞，犯後又無悔悟之心，也未與阿玲達成和解，依犯乘機性交罪，合併處李男徒刑7年，全案還可上訴。

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