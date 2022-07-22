Google Maps再進化！新增「2功能」多一堆綠點　過敏兒推爆

▲日前Google地圖加入「空氣品質」與「野火」兩項全新功能。（圖／翻攝自Google Maps）

實習記者黃麗頻／綜合報導

Google日前於官方部落格發布最新文章，指出Google Maps將加入「空氣品質」與「野火」兩項全新功能，使用者只要打開手機查詢，就能得到空氣品質的即時資訊，還能看到哪裡有發生火災。

經過記者實測發現，目前台灣區域還未開放2項全新功能，僅提供美國、印度與澳洲等部分國家使用。不過，在Google地圖上的特定國家，民眾依舊可以體驗這2項新功能，方法如下：

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一、在Google地圖滑到美國等國家，並點選圖層內建的「空氣品質」。

▲台灣區域目前無「空氣品質」與「野火」的相關服務。（圖／翻攝自Google Maps）

二、進一步放大要查看的區域，「空氣品質」的標示相當簡單，綠色圓點為「良好」，資訊建議會顯示「今天適合到戶外走走」；若出現橘黃色圓點，則為「差」，資訊建議會顯示「大多數人在長時間暴露下會感到呼吸不適」。

▲「空氣品質」的標示相當簡單，分為綠色圓點和橘黃色圓點。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，查詢「野火」的步驟與「空氣品質」相仿。首先，點選圖層內建的「野火」，地圖上會用紅色圓點標記常見的野火區域，放大想查看的區域，會出現紅色文字顯示該區域「有發生野火」或是「有火災通報」，進一步點入該區域，可查看目前火勢狀態。

▼ 查詢「野火」的步驟與「空氣品質」相仿。（圖／翻攝自Google Maps）