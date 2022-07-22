　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Google Maps再進化！新增「2功能」多一堆綠點　過敏兒推爆

▲▼ Google地圖加入「空氣品質」與「野火」兩項全新功能。（圖／翻攝自Google Maps）

▲日前Google地圖加入「空氣品質」與「野火」兩項全新功能。（圖／翻攝自Google Maps）

實習記者黃麗頻／綜合報導

Google日前於官方部落格發布最新文章，指出Google Maps將加入「空氣品質」與「野火」兩項全新功能，使用者只要打開手機查詢，就能得到空氣品質的即時資訊，還能看到哪裡有發生火災。

經過記者實測發現，目前台灣區域還未開放2項全新功能，僅提供美國、印度與澳洲等部分國家使用。不過，在Google地圖上的特定國家，民眾依舊可以體驗這2項新功能，方法如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、在Google地圖滑到美國等國家，並點選圖層內建的「空氣品質」。

▲▼ google map 。（圖／翻攝自google map）

▲台灣區域目前無「空氣品質」與「野火」的相關服務。（圖／翻攝自Google Maps）

二、進一步放大要查看的區域，「空氣品質」的標示相當簡單，綠色圓點為「良好」，資訊建議會顯示「今天適合到戶外走走」；若出現橘黃色圓點，則為「差」，資訊建議會顯示「大多數人在長時間暴露下會感到呼吸不適」。

▲▼ google map 。（圖／翻攝自google map）

▲「空氣品質」的標示相當簡單，分為綠色圓點和橘黃色圓點。（圖／翻攝自Google Maps）

另外，查詢「野火」的步驟與「空氣品質」相仿。首先，點選圖層內建的「野火」，地圖上會用紅色圓點標記常見的野火區域，放大想查看的區域，會出現紅色文字顯示該區域「有發生野火」或是「有火災通報」，進一步點入該區域，可查看目前火勢狀態。

▼ 查詢「野火」的步驟與「空氣品質」相仿。（圖／翻攝自Google Maps）

▲▼ google map 。（圖／翻攝自google map）

►石墨烯平口褲4件才549元！聰明如你一定要囤貨

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

ET快訊
林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人
夏克立友發聲！控黃嘉千阻擋聯絡8個月　曝「離婚最大原因」
男「熱中暑併新冠」高燒44度亡！醫示警「1族群」更要當心
林志穎「多處受傷及骨折」　接下來2、3天是關鍵
超商廁所嫩妹幫口交！他偷拍傳給麻吉　輕判關鍵曝
快訊／林志穎開特斯拉自撞起火！滿臉血被拖出　弟曝最新傷勢
快訊／林志穎開特斯拉自撞起火急送醫！　三弟最新回應
LIVE／林志穎滿臉血送醫　弟弟、經紀人出面說明傷勢
29歲癌末妻遭尪虐待詐捐款！「全身長蛆」啃出血洞　淚求：讓我

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一堆人做錯！炒菜「3常見動作」恐罹肺癌　專家：這裡窗戶不要開

每月撿30噸垃圾！這間公司「菸蒂變絨毛玩具」　超萌模樣曝光

峇里島木雕、台灣海洋生態　暑期教師研習課程多精彩

鬼月來了！「11禁忌」千萬別觸犯　專家：做了恐厄運纏身

桃園+2562　明天30校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」

「分手後1舉動」讓他疑惑：超多女生都會！　老司機狂喊4字

夢想推一把！世新首創築夢翠谷助學金　助弱勢學子安心圓夢

理工男「4大優點」香爆！妹子挖到寶：超多潛力股　過來人認證

奮鬥10年！前輩薪水「只比新人高1萬」　他傻眼急問：該跑嗎

畢業旅行躺鐵軌！網轟「想去陰間畢旅」　台鐵怒報警最高罰5萬

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

56歲美魔女「爆乳裝+網襪」神凍齡！　小26歲鮮肉男追求：老娘都可以生你

實測不同地點烘手機！3天後「滿滿細菌」超嚇人

禹英禑身邊有「春日暖陽」♥　幫情敵助攻、還為她吵架...看哭惹

丟丟妹被爆賣磷酸鹽蝦仁　高雄衛生局赴工廠稽查！

峇里島木雕、台灣海洋生態　暑期教師研習課程多精彩

鬼月來了！「11禁忌」千萬別觸犯　專家：做了恐厄運纏身

桃園+2562　明天30校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」

「分手後1舉動」讓他疑惑：超多女生都會！　老司機狂喊4字

夢想推一把！世新首創築夢翠谷助學金　助弱勢學子安心圓夢

理工男「4大優點」香爆！妹子挖到寶：超多潛力股　過來人認證

奮鬥10年！前輩薪水「只比新人高1萬」　他傻眼急問：該跑嗎

畢業旅行躺鐵軌！網轟「想去陰間畢旅」　台鐵怒報警最高罰5萬

Google Maps再進化！新增「2功能」多一堆綠點　過敏兒推爆

麥當勞「隱藏版美食」只要50元！鐵粉激推：「這口味」超好吃

張泰山場內轟時還是「飄髮哥」自認都沒老：頭髮不見而已

峇里島木雕、台灣海洋生態　暑期教師研習課程多精彩

隔壁頻傳敲打聲「晚上11點還在吵」　他住到崩潰：我該搬家嗎？

虎航遭駭客網路攻擊！　公司：旅客資料無外洩

林志穎自撞恩人視角影片曝光！目擊大喊「夭壽」　秒衝下車救人

「海邊小石頭」竟是世上最毒魚！他還伸手逗弄　一查驚覺逃死劫

沛小嵐拍鬼片「第一天就嘔吐」　兩度夢見楊謹華：她坐在角落瞪我

鬼月來了！「11禁忌」千萬別觸犯　專家：做了恐厄運纏身

桃園+2562　明天30校開設「莫德納嬰幼兒疫苗快打站」

中芯7奈米傳抄台積電　分析師提「三大觀察」：有侵權台積必告

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

先救孩再拉出林志穎！救命恩人「手上都是血」

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

林志穎車禍「傳粉碎性骨折」　林口長庚最新說明：太太已在醫院陪伴

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都後悔

「動滋券開獎」邊緣人狂簽到！他一查驚呆：中籤

救命恩人現身了！他驚：不知那是林志穎

花蓮餐廳遭團客放鳥！竟因低消90元太貴

壽司郎水龍頭「解鎖隱藏菜單」　兩派吵翻了

李怡貞嗆：私德有問題還升官　3點喊話羅一鈞

飯店「2物品」最髒！內行人警告：千萬別用

更多熱門

相關新聞

臘腸半夜叫醒全家！他見屋內全煙

臘腸半夜叫醒全家！他見屋內全煙

毛小孩真的會保護家裡！台中市大肚區有隻5歲臘腸狗「奶油」超機靈，救了全家人的性命免於火災侵襲。飼主阿翔在臉書上分享，前年（109年）某天夜晚，突然被奶油的瘋狂吠叫聲給吵醒，張眼一看，發現屋裡屋外全是煙，趕緊將窗戶打開並報警。隨後得知是對面鄰居家電線走火，自己與老婆差點就在睡夢中離世，現在回想起來超級感謝毛孩的機警相救。

路過外送員衝進火場　捨身救出4孩與嬰兒

路過外送員衝進火場　捨身救出4孩與嬰兒

「夢到在尿尿」救了全家！他睜眼一聞嚇壞

「夢到在尿尿」救了全家！他睜眼一聞嚇壞

彰化喬友惡火釀4死20傷　監委嘆火神再度掉淚

彰化喬友惡火釀4死20傷　監委嘆火神再度掉淚

2050年邁向淨零碳排　台塑企業排碳量降幅15.7%

2050年邁向淨零碳排　台塑企業排碳量降幅15.7%

關鍵字：

GoogleMapsGoogle地圖空氣品質火災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志穎駕特斯拉自撞！滿臉血脫困

林志穎駕特斯拉自撞　原因曝光！

快訊／林志穎親弟急奔醫院！

愛情長跑10年！YT情侶CP「宣布分手」

女友絲襪「濕濕的」忘在學長家　男一聽臉綠

房價1千萬「他只喊850萬」激戰深夜3點！屋主點頭了

林志穎撞車畫面曝！迴轉11秒後撞斷指示桿

高中生家長找議員助理施壓　學校反送1大過　

林志穎自撞起火　6歲兒獲救第一句話曝

快訊／動滋健身券抽籤結果出爐

先救孩再拉出林志穎！救命恩人「手上都是血」

林志穎驚傳車禍！1月才PO試駕特斯拉照片

公公常待在神明廳！她「驚見1幕噁炸」夫道歉

林志穎自撞車禍！手上錶款曝身分

同事車內放1神物香爆　網：CP值超高

更多

最夯影音

更多
駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到

駕駛左轉擦撞行人落跑　騎士追上問竟回沒看到
媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

媽買臭豆腐回家被嫌臭...　貓一旁猛埋沙：幹嘛吃屎

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

長腿男無視特斯拉充電　奪充電槍餵飽自己愛車

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

高雄蓮池潭風帆船翻覆！9歲童亡...教練遺體尋獲

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

可愛日本妹拉人力車兼導遊　朝氣介紹景點網：想出國了

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面