彰化喬友大樓惡火釀4死20傷悲劇　監委嘆火神再度掉淚糾正縣府

▲監察委員葉大華、浦忠成召開「喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華20日表示，彰化喬友大樓百香果防疫旅館去年發生惡火，釀成4死21傷的重大憾事，彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處在建管及公安申檢複查機制未落實勾稽，且消防局未能落實災害搶救三層安全管理機制，跨機關協調不周及監督不力，因此提案糾正彰化縣政府。

監察委員葉大華、浦忠成上午召開記者會說明，彰化縣消防局在2021年6月30日晚間7時48分獲報喬友大樓發生火警，從民眾報案到火勢撲滅總共歷經8小時47分，共計疏散及救出民眾31人，但是仍然造成東區消防分隊隊員殉職，另外還有1名消防隊員受傷、3名住民死亡及21名人員受傷。

葉大華指出，彰化喬友大樓為30年屋齡建物，所有權人或使用人應該維護建築物合法使用及防火避難設施完善，確保公共安全無虞，然而喬友大樓已經是第4度發生火警，此次大火讓火神再度掉眼淚。

葉大華表示，喬友大樓的火勢快速蔓延擴大，導致消防員殉職及人員傷亡，肇因於防火避難設施未完善、防火門開啟、遺失或損壞、大樓內部管道間垂直，以及水平區劃未落實填塞、閒置空間管理不當、建築內部存放使用泡棉等易燃材料裝修，導致安全梯遭火煙吞噬形成「煙囪效應」。

葉大華說明，彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處未善盡審查監督，而且資訊橫向聯繫與勾稽掌握嚴重闕如，導致建築物現況與原核准圖說不一，卻仍能通過變更使用及登記營業。

葉大華也說，彰化縣消防局未能落實災害搶救三層安全管理機制、即時獲取災害現場的建築相關資訊，嚴重影響消防人員入室救援撤離，才會釀成這次事件人民傷亡及消防員殉職的憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力，核有怠失，因此提案糾正彰化縣政府，並且議處相關失職人員。

葉大華指出，彰化縣政府有消防人力不足及人車比降低的情形，彰化縣消防局第一線消防員額懸缺多時，導致消防人口服務比遠高於全國平均，同時也是為全國之最，在消防分隊第1梯次到達火場現場的平均人車數、人車比也都不升反降。

浦忠成受訪時表示，喬友大樓存在著一系列的致命因素，包括所有防疫旅館在內的經營者，他們在平常有沒有做好準備，該做到的事情有沒有做到，或者依據法規進行勾稽、複雜與確認，「都在這次的火災全部打出原型，真的非常遺憾」。

浦忠成也建議，台灣的消防訓練可以參照日本、英國、美國等先進國家，在大專院校設立完備的消防體系，未來他會在監察院的內政及族群委員會提出討論，希望行政部門、消防體系及社會大眾能夠一起關切。