　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彰化喬友大樓惡火釀4死20傷悲劇　監委嘆火神再度掉淚糾正縣府

▲▼監察委員葉大華、浦忠成20日召開「喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲監察委員葉大華、浦忠成召開「喬友大樓惡火致消防員殉職及人民傷亡重大憾事」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員葉大華20日表示，彰化喬友大樓百香果防疫旅館去年發生惡火，釀成4死21傷的重大憾事，彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處在建管及公安申檢複查機制未落實勾稽，且消防局未能落實災害搶救三層安全管理機制，跨機關協調不周及監督不力，因此提案糾正彰化縣政府。

監察委員葉大華、浦忠成上午召開記者會說明，彰化縣消防局在2021年6月30日晚間7時48分獲報喬友大樓發生火警，從民眾報案到火勢撲滅總共歷經8小時47分，共計疏散及救出民眾31人，但是仍然造成東區消防分隊隊員殉職，另外還有1名消防隊員受傷、3名住民死亡及21名人員受傷。

葉大華指出，彰化喬友大樓為30年屋齡建物，所有權人或使用人應該維護建築物合法使用及防火避難設施完善，確保公共安全無虞，然而喬友大樓已經是第4度發生火警，此次大火讓火神再度掉眼淚。

葉大華表示，喬友大樓的火勢快速蔓延擴大，導致消防員殉職及人員傷亡，肇因於防火避難設施未完善、防火門開啟、遺失或損壞、大樓內部管道間垂直，以及水平區劃未落實填塞、閒置空間管理不當、建築內部存放使用泡棉等易燃材料裝修，導致安全梯遭火煙吞噬形成「煙囪效應」。

葉大華說明，彰化縣政府建設處、城市暨觀光發展處未善盡審查監督，而且資訊橫向聯繫與勾稽掌握嚴重闕如，導致建築物現況與原核准圖說不一，卻仍能通過變更使用及登記營業。

葉大華也說，彰化縣消防局未能落實災害搶救三層安全管理機制、即時獲取災害現場的建築相關資訊，嚴重影響消防人員入室救援撤離，才會釀成這次事件人民傷亡及消防員殉職的憾事，彰化縣政府跨機關協調不周及監督不力，核有怠失，因此提案糾正彰化縣政府，並且議處相關失職人員。

葉大華指出，彰化縣政府有消防人力不足及人車比降低的情形，彰化縣消防局第一線消防員額懸缺多時，導致消防人口服務比遠高於全國平均，同時也是為全國之最，在消防分隊第1梯次到達火場現場的平均人車數、人車比也都不升反降。

浦忠成受訪時表示，喬友大樓存在著一系列的致命因素，包括所有防疫旅館在內的經營者，他們在平常有沒有做好準備，該做到的事情有沒有做到，或者依據法規進行勾稽、複雜與確認，「都在這次的火災全部打出原型，真的非常遺憾」。

浦忠成也建議，台灣的消防訓練可以參照日本、英國、美國等先進國家，在大專院校設立完備的消防體系，未來他會在監察院的內政及族群委員會提出討論，希望行政部門、消防體系及社會大眾能夠一起關切。

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
女大生打工打上床！勾老闆辦公室嗨玩　闆娘見他「下面凸凸」崩潰
國立大學男鑽漏洞　採購1400張家樂福禮券9折轉賣
普丁「罰站乾等」超尷尬！　來自土耳其總統的復仇
BA.5入侵「單日恐飆4萬確診」　王必勝：有可能
50歲以上確診者「符合2條件」才可打第4劑　月底前接種還可領
林智堅逐桌敬酒挨罰！王必勝：目前規定不行「會檢討風險開放」
散步要不要戴口罩？　王必勝回應了
快訊／第四劑接種對象擴大！　50歲以上都可打

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不期待棄保　陳時中自信：我只考慮市長當選、議員紅不讓

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

減肥是明天的事！盧秀燕「超罪惡花生漢堡」一口塞　網友笑翻了

尷尬！桃園被解讀「黨主席保衛戰」　朱立倫秒丟麥克風給郝龍斌

不滿高嘉瑜2秒閃退陳時中造勢　周玉蔻嗆「Ｘ改不了吃Ｘ」

柯志恩稱「從台北看高雄」何錯之有？　他氣炸：踩到高雄人紅線

李妍慧按鈴怒告朱立倫、柯文哲　「編纂林智堅論文案幻想文」

陳時中再度對萬華致歉　她揪一點嘆沒誠意：前指揮官還是離人民很遠

彰化喬友大樓惡火釀4死20傷悲劇　監委嘆火神再度掉淚糾正縣府

美前國防部長提男女皆兵引熱議　徐巧芯：我去年就提過

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

砸近82萬改造電玩間　豪華太空艙還有料理台

瘦子小孩性別公開！　親友群開趴「他當場興奮起舞」

跑山獸「1念頭」見黃蝴蝶　8m溪谷尋獲台鐵員工遺體

21周早產娃突哭醫救回　370G→6.3KG成大眼妹

3類人「口罩鬆綁」！　即日起騎機車可免戴罩

不期待棄保　陳時中自信：我只考慮市長當選、議員紅不讓

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

減肥是明天的事！盧秀燕「超罪惡花生漢堡」一口塞　網友笑翻了

尷尬！桃園被解讀「黨主席保衛戰」　朱立倫秒丟麥克風給郝龍斌

不滿高嘉瑜2秒閃退陳時中造勢　周玉蔻嗆「Ｘ改不了吃Ｘ」

柯志恩稱「從台北看高雄」何錯之有？　他氣炸：踩到高雄人紅線

李妍慧按鈴怒告朱立倫、柯文哲　「編纂林智堅論文案幻想文」

陳時中再度對萬華致歉　她揪一點嘆沒誠意：前指揮官還是離人民很遠

彰化喬友大樓惡火釀4死20傷悲劇　監委嘆火神再度掉淚糾正縣府

美前國防部長提男女皆兵引熱議　徐巧芯：我去年就提過

不期待棄保　陳時中自信：我只考慮市長當選、議員紅不讓

蝦皮網拍酒精大賺無良防疫財　新竹男「每瓶40元賣280」慘了

住宿折1300元！3天搶住10萬房　32萬人訂樂園3折「9月底就沒了」

莫德納+Novavax　桃園市7／22開設26處社區接種站

遭指拖垮潤泰雙雄淨值！　知情人士：南山人壽將上市

陳時中有信心進軍台北市　喊話是「會做事、做對事」的團隊

獨登日暮瀑布迷路！遇大雨躲大岩石下　傳座標給妻20小時獲救

這畫面真諷刺！陳時中默默「看他被架走」　網轟爆：憑什麼拖人

減肥是明天的事！盧秀燕「超罪惡花生漢堡」一口塞　網友笑翻了

詩畫般的風景在這！北海岸「天人菊滿開」還能沿步道賞無敵海景

西班牙列車遭野火包圍　民眾隔窗拍下驚險過程

政治熱門新聞

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

曝蔡英文的高民調就靠5個字　徐巧芯：馬英九當時沒有掌握到

陳時中遇抗議民眾　她見1畫面氣炸

快訊／林智堅、鄭文燦逐桌敬酒被抓包　衛生局要罰3千

出席陳時中造勢「上台秒跳走」　高嘉瑜曝對話截圖：沒有我位子

蔣萬安幕僚群釀出走　決策小圈圈爆3大危機

再對萬華致歉　陳時中：若任何人因言詞不精確受傷害「我誠摯道歉」

中共航母「山東號」　現蹤金門外海

「一中政策已經沒用了」　美國前國防部長：台灣男女都該當兵一年

柯文哲曾兩度挖角回鍋　沈慧虹證實曝當時「婉拒2原因」

名嘴李正皓捲土重來　宣布以無黨籍參選中和區議員

基進幹部：民進黨執政才讓台灣有了言論自由

美前防長建議「台灣兵役延長1年以上」　總統府曝目前評估進度

LIVE／昔疫情重災區　陳時中參選後首赴萬華龍山寺

更多熱門

相關新聞

即／高雄梓官家電倉庫火警　冰箱燒成廢鐵

即／高雄梓官家電倉庫火警　冰箱燒成廢鐵

高雄市梓官區19日晚間7點多驚傳火警，一間放電器用品的鐵皮倉庫突然起火燃燒，火光從屋內竄出，黑煙直竄天際。消防趕抵現場後，緊急拉水線灌救，在晚間近9點撲滅，所幸現場僅財物損失，並無人員傷亡。

矽品彰化廠工安意外！堆高機駕駛人車墜5樓慘死

矽品彰化廠工安意外！堆高機駕駛人車墜5樓慘死

喬友惡火釀4死20傷　監院糾正彰化縣政府

喬友惡火釀4死20傷　監院糾正彰化縣政府

即／吊掛物5樓墜落！砸中堆高機駕駛命危

即／吊掛物5樓墜落！砸中堆高機駕駛命危

桃園刺青男陳屍彰化　開毒趴暴斃被丟包

桃園刺青男陳屍彰化　開毒趴暴斃被丟包

關鍵字：

彰化喬友火災消防員監察院葉大華浦忠成

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻玩殘男閨蜜　工程師夫發現後崩潰

千千爆已婚「室友→老公」！影片全是他拍的

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

籃球一哥夜摟女星　備戰亞洲盃帶女友回飯店

直播安倍哽咽遭轟漢奸　陸正妹記者輕生

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

丟丟妹被爆「賣磷酸鹽蝦仁」　新北衛生局要查！最高恐罰300萬

獨／跑山獸「一個念頭」找到罹難台鐵員工

詹雅雯手術失血過多一度昏迷！冒3顆血管瘤「隨時會死」

快訊／大胃王千千爆已婚「親上火線發聲了」！

抓破2顆青春痘！她背後隆起半公斤「巨蟲」

大胃王千千爆「秘婚2年」！老公真面目曝光

《全明星４》完整名單曝光！　

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

女童下車「一條腿消失」！驚悚畫面網嚇壞

更多

最夯影音

更多
男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼

男海邊被朋友捉弄推一下　手機落水找不回跪地嘶吼
楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

楊銘威看到峮峮來了笑開懷　方志友怒喊「你在趕我嗎」

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

黃子佼女兒「上秒淡定、下秒爆哭」！ 無奈PO片...網抓亮點：她有先預告

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

房東不租！海產店被迫關門　熟客2千萬買整棟：繼續做

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

百萬休旅燒了！台74堵爆　駕駛逃出一旁無奈滑手機

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面