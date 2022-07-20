「夢到在尿尿」救了全家！他睜眼一聞嚇壞　揭家人1動作險害命

▲網友半夜起床上廁所，隨後聞到了刺鼻的燒焦味。（示意圖／記者簡仲豪攝）

實習記者徐羽彤／綜合報導

大部分的人都希望一覺到天明，此時此刻，他卻慶幸自己半夜醒過來！一名男網友在Dcard表示，他因為夢到自己在尿尿，就趕緊起床上廁所，卻發現廁所竟然在冒白煙，才發現家中垃圾桶起火了，忍不住慶幸自己有尿急，才沒有整個家燒起來。

這位男網友在Dcard發文，「因為尿急而拯救了我家」，說他睡前喝了杯豆漿，睡一睡突然夢到自己在尿尿，驚覺不對趕緊起來，還在竊笑沒有尿在床上時，出房門瞬間，竟聞到一陣刺鼻的燒焦味，才發現家中廁所飄出濃濃白煙。他下樓查看，發現是垃圾桶燒起來，就趕快將火熄滅，「還好只是垃圾桶裡面燒起來，沒有燒到其他地方。」

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至於起火的原因，原PO就猜測，可能是家人抽完菸，沒有完全熄滅菸頭，才會發生這樣的事，讓他忍不住捏了一把冷汗，「如果沒有凌晨那杯豆漿，我就不會因為尿急起床，搞不好家裡就燒起來了……」

▲原PO因為尿急救了全家 。（圖／翻攝自Dcard原文）

貼文一出，其他網友也不禁直呼驚險，「未熄滅的菸蒂真的很危險！不要小看」、「建議還是要裝偵煙器」、「請好好教育家人，告訴他們菸蒂沒有熄滅的嚴重性」、「有沒有考慮裝一杯水， 菸蒂丟那裡。」

話題還釣出不少過來人，「我家也發生過這種事，我在樓下聞到燒焦味覺得奇怪，結果在二樓廁所垃圾桶發現，有些微被燒掉的衛生紙垃圾跟菸蒂，從此我爸被我唸到不敢在家裡抽」、「之前家裡有人抽菸，沒完全熄滅就丟垃圾桶，結果也是燒起來，還燒很久，好險只有垃圾桶破一點洞而已。」

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