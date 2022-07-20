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為何要辦雙城論壇？　柯文哲夜裡再喊：兩岸人民不應有敵意

我們想讓你知道…台北市與上海市19日以視訊方式舉行雙城論壇，對於有聲音質疑雙城論壇是否該繼續辦下去，台北市長柯文哲當晚再說明，這幾年台海局勢緊張，如果繼續爭吵、 雙方已讀不回，甚至進行政治操弄，只會讓關係越來越糟，「政治可以分歧，但兩岸人民不應有敵意。」

▲2022台北上海雙城論壇，市長柯文哲會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲2022台北上海雙城論壇，台北市長柯文哲會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市與上海市19日以視訊方式舉行雙城論壇，對於有聲音質疑雙城論壇是否該繼續辦下去，台北市長柯文哲當晚再說明，這幾年台海局勢緊張，如果繼續爭吵、 雙方已讀不回，甚至進行政治操弄，只會讓關係越來越糟，「政治可以分歧，但兩岸人民不應有敵意。」

柯文哲說，近年台灣無法參與WHA、大陸軍機頻繁出現臺灣西南海域、鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出受阻，都成為爭議焦點，他希望有一個管道能夠務實溝通、解決台灣人民關心的問題、讓人民生活過得更好，而這就是雙城論壇 應該繼續舉辦的原因。

柯文哲強調，兩岸應該合作以創造雙贏、溝通以化解分歧、建立護欄以管控危機。自己擔任台北市長 八年來，對兩岸關係的立場一直沒有改變， 就是五個互相，「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解」。

柯文哲表示，交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好，交流可以累積善意，更多的善意可以促進交流，在這個混亂的大時代，大家應該致力建立 善的循環，為兩岸謀和平、為人民謀福祉，避免無謂的衝突，甚至戰爭，這應是兩岸人民共同的期望。

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