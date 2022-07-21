魚翅店慶生仇家找上門「賓士被砸爛」　幫人出氣反遭殃...3匪落網

記者戴上容／新北報導

新北市三重區黃姓男子仲介買家給劉姓男子合作投資比特幣後，不滿劉拿到比特幣後，卻沒有將錢給對方，為對方抱不平，在網路嗆駡「把劉找出來」，劉男不爽於是找來11車12人對黃男開槍、砸車，逞凶後眾煞駕車逃逸，警方全加展開追緝，在桃園等地逮捕主嫌及4名共犯，其他共犯仍繼續追捕中。

▲▼ 惡煞朝著新北市三重區龍濱路一家魚翅店揮砸逃逸，警方查緝到4名嫌犯。（下圖同／記者戴上容翻攝）

據了解，30歲黃男與劉男兩人為買賣虛擬貨幣的合作關係，劉男負責接洽虛擬貨幣的買家，黃則從中仲介。黃男最近接獲投訴，有賣家轉出虛擬貨幣後，卻未從劉男處拿回本金315萬元，黃男替賣家說話，於是在網路放話要把劉男出來解決買賣問題，劉男竟惱羞成怒便召集惡煞鳴槍砸車。

▲ 惡煞朝著新北市三重區龍濱路一家魚翅店揮砸逃逸，地板遺留的木棍。（圖／記者戴上容翻攝）

今日凌晨1時許，黃男到三重區龍濱路某魚翅店參加慶生，他才剛到不久，店外突然出現12名惡煞分別駕駛11輛汽車抵達現場，這群惡煞對空鳴槍警告後，便衝入店家砸店，之後也把黃男停在店外的座車砸毀。

警方獲報趕抵時，12名惡煞已鳥獸散，現場僅一輛小客車遭砸毀，無人受傷，警方現場找到一根木棍及空包彈，三重警方立刻與刑事大隊組成專案小組，報請新北地方檢察署指揮偵辦。

警方今天下午循線於桃園、汐止及內湖，陸續將主嫌劉男、共犯黃、楊、汪、賀等5嫌逮捕到案，偵詢時，劉男坦承糾眾砸車，但辯稱僅與黃交易過一筆200多萬比特幣，至於第二次投資315萬比特幣，卻沉默不答，警詢後依洗錢、詐欺、妨害秩序及毀損等罪嫌，將5嫌移送法辦，並持續追緝另7名共犯到案釐清。