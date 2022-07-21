醫建議戶外全免戴口罩　王必勝：很好的方向「疫情趨緩會再放鬆」

▲指揮中心記者會指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心日前開放騎車、散步免戴口罩，卻讓民眾吵成一團，質疑標準不一。醫師李秉穎也認為，戶外不太會傳染，應以「室內、室外」做為口罩鬆綁依據比較好。對此，指揮中心指揮官王必勝回應，是很好的方向，未來疫情趨緩會再放鬆。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪時，被問到「出去散步、騎車要不要戴口罩」的議題，他也分享個人見解，認為戶外感染機率很低，但應以「室內、室外」做為口罩鬆綁依據比較好。

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針對此說法，王必勝則表示，「是很好的方向」，區分簡單，大家的遵從性也會更好，但要看疫情狀況來決定。他認為，目前國內疫情雖逐漸趨緩，但國際疫情現在仍升高當中，這些都要再觀察。

不過王必勝也鬆口，會往此方向來考慮，未來疫情若趨緩，口罩可能會再放鬆一點；若再嚴重則可能會再加嚴。他表示，口罩對防疫方面是很重要的措施，所以也會比較慎重考慮。

而李秉穎稍早在節目專訪時，被主持人周玉蔻追問「下捷運走回家算散步嗎？」「騎車要不要戴？」李秉穎則笑回，「下捷運回家慢慢走算散步、走很快叫急步。」並說自己騎車仍有戴著口罩，「我下（車）來後又要戴口罩，乾脆一開始就戴啊。」

至於有網友質疑上下班時段，騎車等紅綠燈擠成一團是否有感染疑慮？他急著緩頰，「不會啦！機車跟機車距離不會太近，不然就相撞了，戶外空間根本不太會傳染。」

李秉穎認為，散步與走路無法分辨就沒辦法抓，美國規定則是有分室內室外，他認為應該以此標準區分，相信在不久的將來台灣也會如此。

不過，李秉穎也強調，室外仍有些例外，例如職業球場雖然在戶外，但人仍會聚在一起，相對擁擠應將室外視為是內需要戴口罩。