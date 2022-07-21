男子拍照發現罕見「三眼恐龍蝦」　專家一查壽命不得了！　

▲ 2億年神秘生物存活至今。（圖／翻攝 江蘇衛視）

記者任以芳／綜合報導

江蘇一名攝影愛好者，在經過小區池塘時，意外拍下了一種遊動的蟲子，經鑒定竟然是2億多年前的遠古生物。經專家確認後得知，這種生物與恐龍同時代的水生甲殼動物叫做「鱟蟲（hòu chóng），俗稱「三眼恐龍蝦」。

綜合陸媒《江蘇新聞》報導指出，住在連雲港東海縣市民宋先生，退休後常常到戶外拍攝自然生態，某天無意間發現社區的池塘類似於蝦的小生物。體長兩厘米左右，橢圓形背殼，尾巴呈叉狀。它有三只眼睛，除了兩側黑色的復眼，中間還有一只白色眼睛。

好奇心驅使之下，宋先生決定查清楚這個長的蝦子的生物是什麼，「回去查閱資料，發現牠和恐龍同時代的『鱟蟲』長得非常相似。」

▲ 2億年生物是「三眼恐龍蝦」。（圖／翻攝 江蘇衛視）

最後，經江蘇海洋大學專家確認，這種生物有2億多年歷史，是一種與恐龍同時代的水生甲殼動物——「鱟蟲」（hòu chóng），俗稱「三眼恐龍蝦」。

「佳朋鱟蟲，屬節肢動物門鰓亞綱，分布比較廣泛 ，在大陸華北、東北、華東、華南都有分布，隨著生長環境的改善，物種越來越廣泛。」江蘇海洋大學海洋學院高級實驗師李士虎說。

據了解，「三眼恐龍蝦」存活周期為90天左右，幼蟲經歷多次脫殼後發育為成蟲。鱟蟲對水質和水溫有一定要求，主要捕捉小的水生物為食。鱟蟲的卵有很強的生命力，滯育期至少25年以上，環境惡化的時候就成為休眠卵。

在土壤、有機碎屑裡，隨著鳥類或動物的傳播，會分布到很廣泛的範圍，超強適應力，逐漸演變至今才能存活到2億年之久。