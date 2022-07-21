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「按摩10分鐘給100元」　宿舍管理員騙女大生進房性侵

▲▼陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

▲陳男會以「每10分鐘給100元」請貧困的女大學生為他按摩。（圖／載自pixabay）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

台中市陳姓男子是某學生宿舍的宿舍管理員，平時會約一名貧困的女大生到房間內按摩，並說好每10分鐘會付100元，2020年7月，陳男在按摩時趁機脫掉女大生的衣物，觸摸其私密部位，女大生抗拒喊「不要」，陳男卻說「妳說不要，但為何下面那麼濕」，強行侵犯該女。法院依強制性交罪，判刑3年6月，可上訴。

判決指出，陳男是台中市西屯區某學生宿舍大樓的管理員，在2020年7月23日凌晨，以通訊軟體LINE傳送訊息給該女大生，要求她前往該棟某房為他按摩手腳及聊天。為了賺取微薄按摩利潤當生活費，加上過去有類似的經驗，所以女大生不疑有他即前往該房。

一開始，陳男以示範按摩手法為由，觸摸女大生腿部及臀部，並試圖脫去其短褲及內褲，儘管女大生抗拒，陳男仍強行脫去衣物，並撫摸女大生私處，將其右手及左手之手指插入陰道內，對該女大生強制性交得逞。

該女大生表示，在陳男試圖脫其短褲時，她有推開並且說「不要」，但陳男力氣太大了褲子被完全扯下，中間她不斷地掙扎，陳男卻說「妳說不要，但為何下面那麼濕」，並以雙手手指插入其下體，直到她從大叫轉為尖叫，陳男怕被人發現才終於停止動作。之後，陳男甚至還把內褲拿起來聞，並僵持許久才把褲子歸還，讓她離開。回房後，女大生傳訊息告訴助教自己遭遇侵犯之事，並報警處理。

判決書指出，陳男全盤否認犯行，主張未違反女大生意願，並表示過程中，女大生不曾大叫「不要」、出手推開其手部或大聲尖叫、哭泣，稱他沒有逾矩犯法之舉。不過，法官卻認為，醫院驗傷顯示，女大生下體確實有傷痕，助教也證實，該女大生在事發後態度驚慌，並表示「我不敢下去開門」、「那我之後還住同一個地方嗎？」證明其說法屬實，陳男行為令人髮指，犯後又否認犯行，未見反省與悔過，依據強制性交罪判刑3年6月。

陳男上訴台中高分院，二審見解與一審相似而駁回，二審法官還認為他不認罪，被害人不原諒他，也不願意在陳男否認犯罪的情況下，就民事部分與陳男和解，據此維持3年半原判，可上訴。

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