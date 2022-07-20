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新北人妻「玩殘男閨蜜」連戰6天都想要　工程師夫發現後崩潰

▲▼離婚,分手,外遇。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小美偷吃陳姓男閨蜜，讓工程師老公憤而提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者鄒鎮宇／台北報導

新北一名人妻小美（化名）聲稱工作關係，與老公小黎（化名）僅有周末可以見面，卻在平日與陳姓男閨蜜多次發生關係，最後小黎發現氣得提告陳男。新北地院判決近日出爐，認定陳男侵害小黎的配偶權，應賠償15萬元，全案可上訴。

判決書指出，小美跟小黎於2019年5月1日登記結婚，兩人居住在新北市林口區。小美聲稱，她的娘家離公司比較近，因此周一至周五都住在娘家，周末才跟小黎一起度過。然而，小黎卻注意到小美的言行舉止怪異，追查之下發下妻子外遇陳姓男閨蜜，氣得提告。

對此，陳男辯稱，他跟小美是認識多年的朋友，兩人為單純的朋友關係，Line中的談話內容雖涉及性問題，但僅止於言語戲謔，實際上並無任何超出朋友交往的行為，否認有跟小美發生性行為。

法官勘驗小美、陳男的Line紀錄，發現陳男說「妳這個慾女」、「我們出去6天，妳天天都高潮」、「只能用妳的奶、妳的X、妳的嘴、妳的身體喔，不能尿尿在我身上」、「你晚餐，我被妳玩殘廢」，小美也跟著話題回，「昨天尻很爽」、「我有慾望」、「在（再）尻一巴掌打死你，你每次都把玩我，我不能把玩你一下嗎？我很少把玩你啊！」，且連月經來都想找陳男止渴。

▲▲偷情,外遇,劈腿,婚外情。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲陳男與小美的對話明顯逾越一般男女正常交友的關係。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

法官認為，陳男成小美為為「老婆」並多次提及「愛妳」、「尻尻」、「嘿嘿」、「抱抱」、「好想你」、「男女關係」、「分手」、「愛情」、「外遇」等詞彙，可見兩人明顯逾越男女一般正常社交範圍的交往關係，且小美在自白書中坦言，與陳男從2020年開始交往，平均每周發生1至2次的性行為，甚至有為陳男墮胎。

法官指出，婚姻是男女雙方以終身共同生活為目的而締結身分的契約，夫妻對於婚姻關係的完整享有人格利益，因此互負有貞操、互守誠信及維持圓滿的權利與義務，通姦行為不單純以肌膚之親判定，倘若一方有逾越朋友交遊等一般社交行為等不正常往來，達到破壞婚姻圓滿、幸福的程度，都符合。

法官表示，小黎求償精神慰撫金4百萬元，衡量小黎為碩士畢業，現任工程師，被告高職畢業經營機械公司，認定可請求賠償30萬元，然小黎與小美達成和解，免除小美債務，因此30萬元除以兩人，等於陳男須賠償15萬元，全案可上訴。

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