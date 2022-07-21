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社會 社會焦點 保障人權

帶友人女兒「排解親子問題」挨告性侵　生理期衣褲未沾血判無罪

▲研究顯示糞便可治療憂鬱症。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄一少女指控乾爹對她指侵，因經驗傷後處女膜完整，且當天她適逢生理期，衣物上經掙扎卻無沾染任何血跡，證據不足，案經上訴到高雄高分院，均處林男無罪。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一林姓男子得知女友人和女兒小紋（化名）親子關係不睦，自告奮勇將小紋帶回家「幫忙排解問題」，結果隔天就遭小紋指控他強吻、指侵，不過經法院審理，小紋當天恰逢生理期，衣物卻無因林男拉扯而沾染上血跡，且經驗傷小紋處女膜完整、無撕裂傷，未檢出男性DNA，因無其他有力證據，全案一、二審都判林無罪。

判決書指出，林男2018年7月21日晚間和一群友人到釣蝦場唱歌喝酒，其中一名女性友人帶著2個女兒，林男作為孩子的「乾爹」，得知友人親子關係緊張後，當場自告奮勇表示可以幫母女倆協調問題，經女友人同意，約半夜2點聚會結束後，搭計程車將大女兒小紋帶回家過夜，同日白天遭小紋報警指控性侵。

小紋告訴法官，她被帶到林男住處後，先去洗澡，再和林男女兒一同到林男房間睡覺，睡到一半卻驚覺林男趴在她身上，拉開她上衣吸吮胸部，再強吻、指侵得逞，她一直說不要，林男才停下來，小紋還表示，林男說看到她被媽媽打很心疼，甚至難過得哭了。林男則說，他帶小紋回家後，服用藥物後就睡著了，並無性侵一事。

經法官檢閱小紋當日到醫院的驗傷紀錄，結果顯示處女膜完整、無撕裂傷，未檢出男性DNA，且當天為生理期，法官認為，若按照小紋指控，林男強拉小紋衣褲並指侵，衣物上會沾染到血跡的機率很大，但小紋卻未提到此事。

此外，法官檢視小紋的輔導紀錄，上面雖記載案發後，從小紋被引發憂鬱症與創傷後壓力症「推測」，「可能」遭侵害，但也記載過去小紋曾遭父親家暴、猥褻，事情被揭露後在精神科病房住院一星期，出院後與母親同住，因母親管教採責罵方式，母女關係長期衝突，從此可知小紋的創傷壓力也難證明林男犯行，因無法提出進一步性侵證據，一、二審都判林無罪，全案還可上訴。

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