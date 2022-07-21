　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

卸戰袍換牛仔褲！陳時中想「接地氣」　2配件最逆齡

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳時中19日出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔子柔／綜合報導

68歲的陳時中代表民進黨參選台北市長，近日公開行程滿檔的他，衣著打扮從過去的成套西裝、防疫背心，變成襯衫配牛仔褲，他的年齡不比其他參選人佔優勢，由穿衣風格就可看出他想展現年輕活力、接地氣的決心。

陳時中過去擔任衛福部長時，出席各場合幾乎都是穿著成套的西裝，當他以「防疫指揮官」身份出現時，總是穿上指揮官的背心，民眾對於他的「戰袍」形象已相當深刻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛福部長交接典禮,陳時中卸任投入台北市長選戰。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中出席衛福部長交接典禮時，穿著成套藍色西裝。（圖／記者李毓康攝）

陳時中近日頻繁出席公開行程，走出辦公室後，其穿衣風格也有明顯轉變，他19日參加記者會、昨（20）日前往龍山寺參拜時，都穿著白色襯衫、繫領帶，與過去最大的差異，是他的下半身穿上牛仔褲，鞋子從皮鞋換成膠鞋。

▲▼陳時中、王必勝交接指揮中心指揮官。（圖／記者趙于婷攝）

▲陳時中交接指揮中心指揮官予王必勝。（圖／記者趙于婷攝）

陳時中卸下指揮官一職參選台北市長，被外界批評是「落跑部長」，他昨晚則在政論節目上對此回應，「說落跑沒有道理！」並表示這職務他做了900多天，不是9天，沒有因為遇到困難就退縮，同仁跟他合作900多天歷經大小戰役，建立共識，有穩定的指揮中心，不會因人而易，這是一個已經成熟的團隊。

▼陳時中競選團隊19日在台北霞海城隍廟舉行記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊就定位，選在今天(7/19)在台北霞海城隍廟舉行記者會，正式向台北市民介紹競選團隊。競選總主委由前副總統陳建仁擔任，吳思瑤、莊瑞雄、林楚茵以及管碧玲等立法委員都在競選團隊之列。（圖／記者湯興漢攝）

►「兒童顯微鏡」太有趣！暑假拯救爸媽的好物特價了

►禾聯家電滿額送風扇再抽萬元高級海陸套組

►劉品言也愛穿的「未來褲」買二送二！莫蘭迪色美爆

ET快訊
第四劑8類人可打！QA秒看「最新符合條件」　4題自測該不該打
詹雅雯日吞40顆藥「已簽器捐」　上億遺產留給她
快訊／高雄蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體
烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃
「坤輿掩埋場」凌晨爆流血抗爭　7人送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

1圖看各地多熱！台北挑戰39.7℃歷史高溫　電力大考驗

幼兒莫德納今起開打！2歲以下打大腿　「等不等BNT」QA一次解

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都徹底後悔

卸戰袍換牛仔褲！陳時中想「接地氣」　2配件最逆齡

第四劑8類人可打！QA秒看「最新符合條件」　4題自測該不該打

烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃

AV男優都「猥瑣胖大叔或阿伯」！女嘆：性慾都沒了　老司機曝真相

烏克蘭「超模冠軍」定居台灣還攻佔表特板　網友一見戀愛：天使啊

28K北漂女嘆「買飲料都奢侈」！過來人曝生存月薪：才能像正常人

牛排館外送玉米濃湯好濃！舀不動驚見「杯膜熔解」　食安處要查了

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

三寶連撞2車害她倒地傷！　「頭不回落跑」肇逃惹怒網

搭雲霄飛車卡空中10min　麗寶回應：安全機制

新娘出嫁！黑汪搶當陪嫁　搶先溜上車眾人都抓不住

國道開輔助系統沒看路　未踩剎高速衝撞緩撞車

疑開太慢！轎車小巷被閃燈　聽長按喇叭暴怒動手引熱議

1圖看各地多熱！台北挑戰39.7℃歷史高溫　電力大考驗

幼兒莫德納今起開打！2歲以下打大腿　「等不等BNT」QA一次解

台大醫投柯文哲：我錯了！認識的人投他都徹底後悔

卸戰袍換牛仔褲！陳時中想「接地氣」　2配件最逆齡

第四劑8類人可打！QA秒看「最新符合條件」　4題自測該不該打

烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃

AV男優都「猥瑣胖大叔或阿伯」！女嘆：性慾都沒了　老司機曝真相

烏克蘭「超模冠軍」定居台灣還攻佔表特板　網友一見戀愛：天使啊

28K北漂女嘆「買飲料都奢侈」！過來人曝生存月薪：才能像正常人

牛排館外送玉米濃湯好濃！舀不動驚見「杯膜熔解」　食安處要查了

丹麥35.9度破81年來最熱紀錄！　歐洲熱浪北侵

潤泰集團將提資產重估、6月外銷訂單連二紅　財經HOT 5一次看

1圖看各地多熱！台北挑戰39.7℃歷史高溫　電力大考驗

勇士上季豪華稅達50億！　老闆怨不公平：8位主力都自家培養

對另一半很小氣的3大星座男　願意付錢代表把妳放心上

詹雅雯日吞40顆藥「已簽器官捐贈」　辦生前告別式…上億遺產留給她

快訊／高雄蓮池潭「風帆教練」溺水失蹤　今晨尋獲遺體

林志玲、崔智友過了40歲才當媽！高齡產婦需要注意的事

援烏海馬斯將達20套！　美國防部：不提供80公里以上遠距火砲

大谷翔平向世界展示「快樂的力量」　專家看好他未來比肩喬丹

邊牧「重要部位」狂被弟戳　眼神呆滯躺沙發：何時開學

生活熱門新聞

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

李怡貞嗆：私德有問題還升官　3點喊話羅一鈞

大暑過後4星座財運超旺！第四名將成暴發戶

日本妹曝「台男1舉動」超NG！網：講白還是錢

AirPods真那麼好用？　內行揭1優勢

女嘆AV男優長相都猥瑣！老司機解答了

烏克蘭超模定居台灣攻佔表特板　網：天使啊

老公外派過超爽！會計妻「1打2」怨氣值破表

台大醫曝3類人快打第4劑　其他人可等次世代

烤蕃薯！熱浪今起襲台　這天最高溫北市恐飆40℃

12星座下旬後運勢曝！這3類人「財運旺到爆」

28K女買飲料都奢侈！過來人曝生存月薪

褲子買小了！她跑好市多「1舉動」尪嚇瘋

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

家裡沒人！司機拍工讀柴簽收照笑翻千人

法商家樂福為何急脫手？一張聲明曝玄機

珍奶輸了！外國正妹喝神級飲品秒著迷

知名電視劇驚傳「工作人員遭槍擊」

丟丟妹直播「4萬人在線」霸氣喊話

蝦仁像阿凡達？丟丟妹狠虧爆料者

潤泰雙雄危機　副總：會計還在算

「以民為先，拖去旁邊」　陳時中臉書被灌爆

快訊／男入住飯店！未退房陳屍床上

獨／重機後座妹裸背炸出半奶球　　22歲本尊親曝三圍

深坑老街深夜火警！　屋主：手機充電時爆炸

人妻想冠夫姓突尷尬　老公一念笑翻

李怡貞嗆：私德有問題還升官　3點喊話羅一鈞

「心事最多」星座Top 3

房貸壓力大…情侶裝修不起入住毛坯房

更多

最夯影音

更多
6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會

6月大男嬰臉貼貓身上狂吸 還會揉肚！網：從小就很會
調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

調皮阿金誤鎖門「被關車裡」　奴才怒罵歸剛欸再抱抱安慰

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

木雕神像開洞塞「大蜈蚣」　儀式驚呆網！獻祭典故曝

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

猜謎？駕駛遇「人肉占位」　女上演比手畫腳要他離開

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

開跑車挑戰魔王停車場！ 窄坡道轉彎險擦到超緊繃

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面