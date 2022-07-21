卸戰袍換牛仔褲！陳時中想「接地氣」　2配件最逆齡

▲陳時中19日出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔子柔／綜合報導

68歲的陳時中代表民進黨參選台北市長，近日公開行程滿檔的他，衣著打扮從過去的成套西裝、防疫背心，變成襯衫配牛仔褲，他的年齡不比其他參選人佔優勢，由穿衣風格就可看出他想展現年輕活力、接地氣的決心。

陳時中過去擔任衛福部長時，出席各場合幾乎都是穿著成套的西裝，當他以「防疫指揮官」身份出現時，總是穿上指揮官的背心，民眾對於他的「戰袍」形象已相當深刻。

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▲陳時中出席衛福部長交接典禮時，穿著成套藍色西裝。（圖／記者李毓康攝）



陳時中近日頻繁出席公開行程，走出辦公室後，其穿衣風格也有明顯轉變，他19日參加記者會、昨（20）日前往龍山寺參拜時，都穿著白色襯衫、繫領帶，與過去最大的差異，是他的下半身穿上牛仔褲，鞋子從皮鞋換成膠鞋。

▲陳時中交接指揮中心指揮官予王必勝。（圖／記者趙于婷攝）

陳時中卸下指揮官一職參選台北市長，被外界批評是「落跑部長」，他昨晚則在政論節目上對此回應，「說落跑沒有道理！」並表示這職務他做了900多天，不是9天，沒有因為遇到困難就退縮，同仁跟他合作900多天歷經大小戰役，建立共識，有穩定的指揮中心，不會因人而易，這是一個已經成熟的團隊。

▼陳時中競選團隊19日在台北霞海城隍廟舉行記者會。（圖／記者湯興漢攝）

