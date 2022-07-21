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公公常待在神明廳！她「驚見1幕真相噁炸」　夫道歉：剩3條路可走

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲面對公公變態舉止，老公也不知如何解決。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

「我好痛苦也很恐懼！」一名人妻訴苦，多次直擊公公會偷拿她的內褲，讓原PO瀕臨崩潰，而老公僅能道歉，對於父親變態舉止也不知所措，更怕婆婆得知後無法承受，且四人繼續同住也非常尷尬。對此，老公列出3條路可走，而網友們紛紛選擇第3選項，「結局可能都是搬出去...搬出去若不說，那駡名就得是妳揹！」

一名女網友《靠北婚姻2.0》透露，婚後與公婆同住，第三樓是夫妻倆的生活區域，不過該樓有神明廳，原PO因去年懷孕淺眠，就曾發現公公會停留在客廳一下子才往神明廳移動，「當下不疑有他，認為公公在檢查我們有沒有打掃整理客廳。」

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如今寶寶出生7個月，某天原PO失眠，同樣發現神明廳有騷動，果真是公公的身影，好奇心驅使下，原PO便從縫隙觀察一番，結果真相臉垮了，「意外發現公公在翻浴室外的洗衣籃並拿起我的內褲在翻看。」

內心煎熬的原PO，熬到老公起床後，才趕緊說出看到的傻眼景象，老公表示會請婆婆處理。但礙於是第一次抓包，原PO並無法證明公公行為有異常，於是就先擱置沒有處理，從那天起，原PO便把待洗內衣褲收進房間裡。

又過了兩週，原PO同樣失眠到早上，「結果又偷看到公公走到洗衣籃前，彎腰翻找東西。」原PO崩潰要求老公安裝監視器，也特意把待洗內褲當作釣餌，事後影像清楚錄到「公公翻洗衣籃並拿起我待洗內褲的畫面！」

當下，老公露出慚愧表情，並向原PO喊話對不起，不過對於公公的行徑，老公身為兒子卻糾結直呼，「很痛苦...不知道該怎麼處理。」而後續，也錄到4次公公翻找洗衣籃的影片，「這代表公公長期有這種行為，只是不知道從什麼時候開始的，想起來就覺得好噁心好可怕。」

目前夫妻倆想了3條路，包括「老公私下跟公公說，是自己發現的，原PO並不知情」、「老公私下告知婆婆，再請婆婆處理」、「夫妻倆默默搬出去住，當什麼事都沒發生」，不過第3個選項會面臨親情與經濟上壓力，「老公是獨子，且目前要搬出去有點吃力，中短期內無法！」

最後，原PO也陷入兩難哀號，「目前老公還沒有處理這件事，我好痛苦也很恐懼，不知道我該不該去告訴婆婆，（就怕）告訴婆婆...公公的行為感覺會傷害到她。」

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

▲網友一致建議搬家。（圖／翻攝靠北婚姻2.0）

底下網友熱議，「老公肯搬出去是最好的方式了」、「變態的情形如果家人顧及顏面，隱忍不說、不處理，應該會愈來嚴重，下次或許可能會偷窺了...實在不敢想像」、「精神壓力那麼大，遲早要生病，不管經濟狀況多麼艱難，先搬出去再說」、「不管1還是2，再見面還是會非常尷尬，可能都無法相處，結局可能都是搬出去...搬出去若不說，那駡名就得是妳揹」。

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