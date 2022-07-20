珍奶輸了！外國正妹喝「神級飲品」秒著迷　網嗅商機：將走向全球

▲珍珠奶茶除了是台灣的國民飲料，更在國外打下高知名度。（圖／記者許力方攝）

網搜小組／閔文昱報導

台灣堪稱飲料王國，街道上不但飲料店、茶舖林立，更發展出享譽國際的珍珠奶茶，不過有網友分享，身邊一名外國女姓友人半年前開始喝飲料，買的卻是「冰淇淋紅茶」，且還深深著迷，讓她相當意外。文章曝光後，馬上讓不少網友驚呼「冰淇淋紅茶會不會像珍奶一樣走向全球」、「笑死，冰淇淋紅茶即將紅遍全世界！」

一名男網友在Dcard發文表示，他有一名巴拉圭友人這段期間回不了國，因此他們每1至2個月就會相約出去一次，結果原本不喝飲料的友人，從半年前開始卻會主動要求一起去買飲料，原來是友人最近迷上了冰淇淋紅茶，且還是一試成主顧，讓他不禁笑稱「誰教她點這麼Local的飲料啦」。

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▲原PO的國外友人超愛喝「冰淇淋紅茶」。（圖／翻攝自Dcard）

對此，許多網友紛紛笑稱，「之前出國的時候也沒有看到有地方賣冰淇淋紅茶，原來是個商機」、「我也很愛，甚至在家買整桶冰淇淋。買紅茶自己加」、「台灣又多了一個可以外銷全球的商品了」、「我之前的外國朋友也是！不愛珍奶但超愛冰淇淋紅茶」、「被冰淇淋紅茶綁架在台的外國友人，冰淇淋紅茶我也愛啦」。

另外，也有網友建議可以試試看多多綠，「這不local吧⋯好歹試試看多多綠」、「多綠加梅子是絕品」、「肯定要加珍珠吧」、「前清心店員在此大力推薦，多綠加珍珠三分糖超好喝」、「養樂多一定要整罐進去，再用吸管戳破」、「這個絕對是number one」。

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