喝微糖就安心？毒理專家破「手搖飲」迷思　小孩「喝1杯」就超標

▲許多人都喜歡喝手搖飲。（圖／記者許力方攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近來天氣熱爆，許多人在外會買一杯手搖飲「清涼一下」，但該不該讓小孩喝這類的含糖飲料？毒理專家招名威指出，其實關鍵是「劑量」，以目前手搖飲來看，小孩一天喝一杯半糖或微糖的飲料，「也很難不超量。」

招名威在個人臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」，以「12歲以下孩童喝含糖飲料好嗎？」為題發文，表示對於孩童喝手搖飲，攝取的劑量才是關鍵。並舉例102至105年「國民營養健康狀況變遷調查」中，9成的國小生每週至少喝1次含糖飲料，其中多添加「果糖」而過量攝取可能引發多種疾病。若過量使糖跟蛋白質結合成「糖基化蛋白質」，可能會讓身體發炎，連帶引發孩童肥胖、過敏、氣喘及學習力記憶力下滑等問題。

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招名威指出，糖類適量時會觸發大腦神經細胞釋出荷爾蒙「多巴胺」，使我們感到愉悅，像吸了尼古丁，會有「迷上甜食」這類成癮的現象。反之若過量攝取，負責降低焦慮、恐懼、壓力反應的腦源性神經滋養因子（BDNF）會大幅減少，就會提高憂鬱症和躁鬱症的發生率。

他也提出加州大學洛杉磯分校在動物試驗中的發現，食用高果糖6週大鼠的腦部反應開始遲鈍，神經細胞的突觸反應也明顯下降，記憶力及學習能力也在下降，而年紀越小受的影響就越嚴重。

小孩真的都不能喝嗎？招名威透露糖份攝取算法，以體重50公斤的人為例，每日所需熱量約1500大卡，即37.5公克的糖（約7顆方糖），而大杯全糖茶飲（約700毫升），糖量約57.4公克（熱量約 230大卡），飲用一杯即超過每日上限，既使孩童體重較輕，每天一杯喝半糖或微糖的飲料，就可能超標。

招名威提醒，「糖帶給大家的快樂是短暫的，成人都在戒糖了，請養成孩子喝水的習慣喲！」